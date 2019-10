El emotivo discurso de Melanie Griffith en honor a Antonio Banderas: «La pasión es tu arte»

Unas palabras de admiración y cariño que también hizo suyas Dakota Johnson, que prácticamente se ha criado toda la vida al lado de Antonio y al que, tal y como se oye en un vídeo grabado durante este acto, todavía llama ‘Papi’ a Banderas.

Thanks from the bottom of my heart to my american family!!!@MelanieGriffith #DakotaJohnson

Gracias de todo corazón a mi familia americana!!!#LA #thanks #PainAndGlory pic.twitter.com/rTSr3YauaH

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) October 29, 2019