El estremecedor caso de Erin Caffey, el ángel que cantaba en la iglesia y masacró a toda su familia

“Estaba shockeada enojada y dolida, se suponía que él iba a ser el hombre para el resto de mi vida (por Wilkinson) y él me amaba”, le dijo Erin al periodista británico Piers Morgan años después. “Nos íbamos a casar (…) Cuando miro hacia atrás, todo parece estúpido. ¡¿Para qué?! Ellos no me pegaban, no me hacían pasar hambre (…)”.