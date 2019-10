Elecciones de Argentina 2019: empezó en Nueva Zelanda el voto de los argentinos en el exterior

La votación en Nueva Zelanda Crédito: Cancillería

más de 9 mil kilómetros y con 16 horas de diferencia, comenzaron a votar los primeros argentinos en las elecciones generales para definir quién será el presidente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.

Los primeros en pasar por el cuarto oscuro fueron los argentinos con residencia permanente en Wellinton, Nueva Zelanda, en la sede de la embajada nacional en ese país.

En total son más de 385.000 argentinos que viven en el exterior, un número similar a la cantidad de habilitados a votar en toda la provincia de San Luis, los que podrán elegir presidente, vice, diputados y senadores, en el caso de que corresponda a su provincia de origen.

Además, a partir de este año, se sumó una nueva modalidad para emitir su sufragio, que es a través del voto por correo postal, además de la tradicional fórmula de concurrir al consulado correspondiente.

Aquellos argentinos en cuyo DNI figure un domicilio en el exterior desde antes del 30 de abril de 2019 son los que pueden votar hoy en forma presencial o lo pudieron hacer por correo hasta el miércoles pasado.

Los centros de votación presencial son 134 y corresponden a los consulados y secciones consulares dentro de las embajadas que tiene el país en el exterior.

Al igual que en la Argentina, el horario de votación es entre las 8 y las 18 hora local. Se debe consultar en el padrón si se figura registrado y se debe concurrir con un DNI válido. En el caso de los residentes fuera del país el voto no es obligatorio. Por lo tanto, si no votan, no es necesario que justifiquen su no emisión del sufragio.

Mayor participación cívica

El voto por correo fue implementado por el Poder Ejecutivo este año para promover una mayor participación cívica de los argentinos residentes en el exterior.

Según los registros oficiales, solo 3 de cada 100 argentinos residentes en el exterior y en condiciones de votar lo hicieron en las elecciones presidenciales de 2015, es decir, apenas un total de 10.000 personas.

En tanto, para votar en forma presencial, deben concurrir el mismo día de la elección al consultado o delegación diplomática correspondiente.