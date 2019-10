En Beni la pugna por primera senaduría es entre una indígena (CC) y una ganadera (MAS)

Cecilia Moyoviri, indígena del Tipnis y marchista y candidata a la primera senaduria del departamento del Beni por Comunidad Ciudadana, se enfrenta en las urnas a la diputada Susana Rivero, experimentada política del MAS, ganadera y de profesión abogada, aunque hoy está más abocada a la actividad legislativa en La Paz. Esta última asegura que sólo su partido puede garantizar desarrollo productivo para la región y estabilidad económica, política y social en el país. La legisladora señala que se garantiza para el Beni integración caminera, servicios básicos y bonos sociales.

Moyoviri, por su lado, señala que de llegar al Parlamento luchará para que no haya discriminación para su región, que no existan departamentos de primera y de segunda. “Los benianos tenemos derecho a tener carreteras, buena salud, educación y trabajo digno para todos”, puntualizó. También sostiene que se esforzará para que se respete la Constitución, que protege como pueblos indígenas el derecho a la autodeterminación.

“El Gobierno nos ha utilizado, no respetó nuestros derechos”

Cecilia Moyoviri Moye, candidata por la alianza política Comunidad Ciudadana (CC), es la primera mujer mojeña nacida en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que irá a una elección como primera senadora por el departamento del Beni.

Moyoviri nació en la comunidad de Puerto San Lorenzo de Moxos, al interior del Tipnis, ahí vivió sus primeros años de vida y estudio hasta quinto de primaria. Habla el mojeño trinitario y tiene cinco hijos.

Con 49 años, la que sería la primera senadora indígena en la historia del Beni recuerda que su incursión en política fue hace poco tiempo.

“Con menos de 20 años estuve con mis hermanos en la primera marcha indígena, pero decidí aceptar la dirigencia cuando Evo anuló la Ley 180”, aseguró Moyoviri.

La actual candidata de CC participó de la octava y novena marcha, acompañando a los marchistas en las vigilias establecidas en la sede de Gobierno.

En 2017 decidió asumir activamente la defensa del territorio como vicepresidenta de la Subcentral Tipnis, en el momento que Evo Morales quitó la intangibilidad del Tipnis.

Las organizaciones indígenas se dividieron, y la subcentral de Moyoviri organizó el encuentro paralelo en el centro de gestión al interior del Isiboro Secure, donde se decidió defender el parque nacional hasta las últimas consecuencias.

“Siempre fui defensora del territorio, ahí crecí y estudié; el cariño que siento por el territorio es lo que me animó a aceptar la dirigencia, porque los otros hermanos se dejaron comprar. Acepté ser dirigente para no perder el territorio, para frenarlo, esa fue la fuerza que tuve para defender el territorio y a mis hermanos que viven dentro de él”, aseguró Moyoviri.

Sus propuestas

Moyoviri, nueva en política partidista, tiene una amplia trayectoria como dirigente. Con tan solo 20 años participó de la primera Marcha Indígena “Por el Territorio, la Dignidad y la Vida”, fue vicepresidenta de la Subcentral Tipnis, además de ser una de las representantes bolivianas que denunciaron al gobierno del MAS ante el Tribunal Internacional de la Madre Tierra.

“Lucharé por mi departamento como luché por mi territorio. Ahora me toca representar a todos mis hermanos benianos; que no haya discriminación, que no haya departamentos de primera y de segunda, los benianos tenemos derecho a tener carreteras, buena salud, educación y trabajo digno para todos”, enfatizó Moyoviri.

La candidata por CC denunció que los pueblos indígenas han sido utilizados por el Gobierno, y que, desde el Parlamento, garantizará el respeto a sus derechos, protegidos y reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE).

“El Gobierno nos ha utilizado, dice ser un gobierno que protege los pueblos indígenas, pero no ha respetado nuestros derechos, ni nuestro territorio. Lucharé porque se respete la CPE, que nos protege como pueblos indígenas; nuestro derecho a la autodeterminación, nuestro derecho a la consulta previa y al respeto de nuestro territorio y el medio ambiente”, dijo.

Cecilia aseguró que su primera propuesta de ley como senadora será la construcción de la carretera que une los departamentos de Beni y Cochabamba, sin atravesar el Tipnis.

“Lo primero que haré como senadora para proteger nuestro territorio es proponer una ley que declare prioridad nacional la construcción de la carretera que nos una con el hermano departamento de Cochabamba, sin atravesar el corazón del Tipnis”, afirmó.

La exdirigente de la Subcentral Tipnis aseguró que la protección de los parques nacionales será una de sus prioridades como parlamentaria.

“Están avasallando los parques nacionales y las áreas protegidas, tenemos que declarar intangibles todos estos territorios y castigar a los que están destruyendo la naturaleza, a los que están traficando la tierra de los bolivianos sin importar que se arda todo”, puntualizó Moyoviri en la entrevista.

La candidata de CC es una fiel defensora de la identidad y del territorio indígena y con esa premisa quiere llegar al Parlamento. “Para mí, identidad y territorio son la misma cosa, no podemos vivir sin nuestro territorio y nuestra identidad es lo que somos, lo que hablamos, nuestra alma, por eso decidí defenderlo, defender a mis hermanos a nuestro territorio”, dijo.

Perfil

Cecilia Moyoviri Moye nació en Puerto San Lorenzo, comunidad al interior del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), pertenece al pueblo mojeño trinitario y habla perfectamente su idioma.

Cursó estudios de primaria. Se casó a los 17 años con Marco Herminio Fabricano, con el que tiene cinco hijos, Natalia, Judith, Miguel Ángel, Marco y Pedro Ignacio, nombrado en honor al héroe de la revolución mojeña Pedro Ignacio Muiba.

Participó de la primera marcha indígena con tan solo 20 años. Y aunque se mantuvo alejada de la dirigencia, fue parte activa de todas las actividades orgánicas de la organización mojeña.

Durante la octava y novena marcha indígena ella fue parte de la avanzada del movimiento indígena que esperó a los marchistas en la ciudad de La Paz.

Está esperanzada de llegar a la Asamblea Legislativa como representante de su pueblo.

“El MAS es garantía de la estabilidad económica, social”

Susana Rivero, actual diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), se postula como candidata a primera senadora por el Beni.

Asegura que a pocos días de las elecciones generales y mientras más se calienta el ambiente con denuncias de la oposición, la gente se siente más identificada con su partido que es garantía de estabilidad económica, social y política.

Este medio intentó buscar una entrevista con la legisladora para hablar de Beni, de lo que ofrece el MAS para la región y otros temas, pero no pudo ser ubicada en los teléfonos celulares y mensajes que se le envió.

El pasado 29 de septiembre fue invitada por la red de medios que conforman el programa Voto Informado para analizar la encuesta de Mercados y Muestras, en la que se abordó diferentes aspectos.

En esa oportunidad afirmó que los resultados de las encuestas son “sensaciones del momento”, pero la buena noticia para el oficialismo es que ya logra consolidar nuevamente una mayoría de curules en las cámaras de Diputados y Senadores. “Celebramos porque todas las encuestas dan a nuestro frente como ganadora, nos da ya mayoría en ambas cámaras, que es lo importante en una elección”, manifestó Rivero, invitada en el programa en el que se analizó la encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales.

Remarcó que las encuestas no cubren todo los que se necesita y tiene margen de 3%, falta el área rural, el voto indeciso.

Además, sostuvo que los cabildos, paros, movilizaciones y todo lo que impulsa la oposición le hacen un favor al MAS. “Yo creo que son medidas desesperadas para radicalizar a la gente, nos favorece porque la gente compara entre quienes creen en el radicalismo y violencia, y quienes le dan certeza y eso nosotros lo garantizamos. Es momento de tomar las cosas con serenidad, mientras más conflictos cercanos a la elección, la gente se posiciona en torno a la seguridad, nos hacen un favor”, dijo.

Incluso considera que los incendios recientes en la Chiquitania no tuvieron el impacto que se anticipaba en contra del MAS y el Gobierno. “Una cosa es lo que los políticos quieren usar en contra de quién va puntero en las encuestas y otra la realidad, la gente escoge entre quién le da y no le da nada. En este momento las opciones están claras, el MAS es el único que muestra seguridad, estabilidad y futuro seguro”, puntualizó Rivero.

La candidata del MAS como propuestas para el departamento del Beni indicó en otra entrevista que el plan del gobierno esta diseñado para atender las necesidades de todas las regiones del país. Es el caso de la generación de empleo, garantizar servicios básicos, la integración caminera y bonos sociales. También está en agenda la hidrovía Puerto Villarroel- Guayaramerín, entre otros proyectos.

Como legisladora estuvo al frente de la comisión encargada de revisar e investigar en Bolivia los alcances del caso de pago de sobornos Odebrecht-Lava Jato, aunque sus indagaciones abarcaron solo las gestiones de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Eduardo Rodríguez Veltzé y Carlos D. Mesa Gisbert.

La oposición afirmó que el informe evacuado por Rivero fue sesgado porque no indagó a OAS, Queiroz Galvao, Petrobras, Isolux y Arbor, además de 42 empresas mencionadas en los informes del caso Lava Jato.

En septiembre, el expresidente de la constructora brasileña OAS Leo Pinheiro aseguró que el presidente Evo Morales le ofreció a esa compañía compensarla con la adjudicación de otras obras si primero asumía la conclusión de la ruta deficitaria Tarija-Potosí, entregada con observaciones por la también brasileña Queiroz Galvao, según una publicación del periódico Folha do Sao Paulo.

Rivero manifestó que el único Gobierno con implicaciones en el caso Lava Jato fue el de Goni y Mesa y el propio Pinheiro reveló que le fue mal a la empresa en Bolivia y no hubo compensación. “Este tipo de denuncias al calor de las elecciones no tienen fundamento. Pueden acceder a la investigación. Aunque quieran vincular a Evo con OAS no pueden hacerlo, es la empresa que peor le fue en Bolivia y la sacaron a patadas , les hicimos devolver 29 millones de dólares”, dijo.

El Gobierno también es cuestionado por los incendios en la Chiquitania por normas que avalaron las quemas. Rivero sostiene que los focos de calor llegaron de países vecinos y que para ellos contribuyeron la sequía y cambio climático.

Perfil

“Abogada, feminista, defensora de derechos humanos, exministra y actual diputada. Camba rebelde siempre”, así se define Susana Rivero en su perfil de la red social Twitter. También se dedicó a la ganadería como negocio familiar junto a sus hermanos. Beniana de nacimiento, dice que está con el MAS antes de llegar al gobierno. Fue asesora legal de los pueblos indígenas en Beni. Ya en funciones de gobierno, fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras en dos oportunidades y de la cartera de Desarrollo Productivo. Fue gerente de Entel en su departamento y también estuvo al frente de la Ademaf (Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y de las Fronteras). Además fue secretaria ejecutiva del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Hace poco celebró sus cumpleaños, nació un 8 de octubre de 1971. Es abogada titulada de la Universidad del Valle, de Trinidad.

