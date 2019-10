Evo dice que India quiere comprar litio y pide a Potosí traer mejores propuestas

El presidente Evo Morales pidió este sábado a los dirigentes cívicos de Potosí hacerle conocer una propuesta mejor para industrializar el litio, frente a los proyectos que tiene el gobierno y la reciente oferte de la India de instalar una fábrica de litio en ese departamento.

Morales estuvo en la ciudad de Potosí en medio de un paro cívico que demanda mayores regalías por la explotación del litio del Salar de Uyuni y la abrogación del Decreto Supremo 3738 que fundó la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos en sociedad con la alemana ACI Systems.

Informó que una delegación de la empresa estatal The National Institution for Transforming India (NITI Aayog) le expresó no solamente el interés de ser socio en la industrialización del litio, sino garantizar mercado de la India. La autoridad india visita el Salar de Uyuni para conocer los avances del gobierno boliviano para industrializar el litio.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Dijo que el gobierno indio le planteó comprar carbonato de litio ya procesado en Bolivia y luego instalar en Potosí una planta de batería de litio potosino para exportarlo.

“Qué pienso, técnicamente no hay otra propuesta y si la hay que propongan para mejorar por supuesto, no solo se trata de oponerse, pero yo he entendido perfectamente: la derecha nunca quiere que se desarrolle Bolivia, no quiere que se industrialice Potosí y no quiere fuentes de trabajo para nuevas generaciones”, declaró.

Morales explicó que el gobierno tiene previsto desarrollar 41 plantas de litio entre Oruro y Potosí con una inversión de 3.500 millones de dólares, de los que 80 por ciento estará en Potosí y por ello anunció que el próximo 20 de octubre se definirá quiénes son privatizadores o nacionalizaciones.

Con el fin de escuchar la demanda de los cívicos de Potosí, el gobierno invitó a los dirigentes a una reunión en la Casa Grande del Pueblo a las 6:30 de la mañana, donde el gobierno explicará sus proyectos y escuchará los planteamientos «en aras de recuperar la normalidad, la tranquilidad y la paz social en la ciudad de Potosí».

Erbol / Bolivia