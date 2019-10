Evo llamó al encargado de negocios de EEUU para denunciar intromisión política de la Embajada

Presidente llamo en consulta a Encargado de Negocios de EE.UU. para denunciar intromisión política

El presidente Evo Morales en entrevista con “Detrás de la Verdad” y “Gigavision” que será difundida la noche de este martes a horas 21:30, denunció la intromisión de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país

Morales manifestó “la semana pasada yo convoqué al encargado de negocios de la embajada de EE.UU, demostré con documentos cómo este carro de la embajada de Estados Unidos va a Yungas a ofrecer empedrados, asfaltados, siempre y cuando que no apoyen al Evo. Creo que se ha sorprendido, pero él creo que sabe y me ha comprometido que no se va a meter en temas electorales, ojalá no lo esté haciendo”.

Fuente: Detrás de la Verdad

