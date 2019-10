Exministro Ferreira sobre apoyo de Tuto y Leyes a Mesa: «Hay sumas que restan»

Ferreira sobre apoyo de Quiroga y Leyes a Mesa: «Hay sumas que restan»

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (izq) pidió a la ciudadanía que vote este próximo 20 de octubre en las Elecciones Generales por el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Éste agradeció el gesto. Foto: ATB Digital

Santa Cruz, 14 oct (ABI).- El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, consideró el lunes que el apoyo brindado por el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga y el ex alcalde de Cochabamba, José María Leyes, al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en lugar de favorecerle puede reducirle el apoyo de la gente, con miras a las elecciones generales de este 20 de octubre.

«Hay sumas que restan, yo no sé qué de contento debe estar Mesa sabiendo que no hizo acuerdos con Bolivia Dice No (BDN) justamente por las observaciones que tenía Leyes por actos de corrupción; ahora no sabemos si va aceptar ese tipo de apoyo», dijo en una entrevista con la red Unitel.

Leyes cumple detención preventiva por la denuncia de compra irregular de mochilas escolares en 2018 y fue suspendido por el Movimiento Demócrata Social, que respalda la candidatura de Óscar Ortiz por BDN.

Por su parte, Quiroga es cuestionado por sectores sociales, tras implementar una «política neoliberal» en su gestión como presidente de Bolivia, entre el 7 de agosto de 2001 y el 6 de agosto de 2002, después de la renuncia por enfermedad del ex presidente, Hugo Bánzer.

Por otro lado, Ferreira lamentó la violencia que se produjo en Potosí el fin de semana, cuyas acciones «intolerantes y racistas» derivaron en la agresión e insultos por parte de representantes del Comité Cívico de Potosí, afines a CC, contra militantes del Movimiento al Socialismo.