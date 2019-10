Fiscal habla de otro juicio; Jhiery dice que sería “remartirizarlo”

Médico Jhiery Fernández Foto: Página Siete / Archivo

La Paz. La audiencia del caso Alexander que debía acabar ayer con la absolución de Jhiery Fernández fue suspendida hasta el 24 de octubre. El Ministerio Público abrió la posibilidad de un nuevo juicio y el médico -que estuvo encarcelado injustamente por cuatro años- afirmó que ello significaría revictimizarlo a él y su familia.

“En materia de apelación no existe sentencia absolutoria, lo único que se establece es el reenvío o nulidad de un proceso. Frente a ello, veremos la posición de los vocales (del Tribunal Tercero )”, declaró ayer el fiscal de distrito, William Alave.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El abogado de Fernández, Cristian Alanes, señaló que la sugerencia de la Fiscalía de “reenvío” significa anular la sentencia que se dictó contra el médico y, en consecuencia, comenzar el juicio de cero. Así, la absolución que busca el galeno puede dilatarse.

“(Otro juicio) sería remartirizarme, no sólo a mí sino también a mi familia. Es hacer un gasto emocional y económico muy alto porque ya pasamos cuatro años por ese martirio”, dijo Fernández.

Ayer, los vocales de la Sala Penal Tercera suspendieron la audiencia de apelación restringida de Fernández hasta el 24 de octubre. El médico busca que lo declaren inocente por la condena de 20 años que dictó el tribunal décimo de Sentencia por la violación y muerte del bebé Alexander en el hogar Virgen de Fátima en 2014.

El galeno estuvo encarcelado durante cuatro años en el penal de San Pedro. En 2018, un audio al que tuvo acceso Página Siete, la jueza Patricia Pacajes reveló que no había pruebas contra Fernández, pero igual lo condenó.

En octubre del año pasado, tras la revelación, el médico obtuvo la detención domiciliaria, pero aún hoy cada 15 días debe ir a la Fiscalía a firmar el cuaderno de control jurisdiccional. El tormento para él continúa.

Humilde, afable, pero seguro de sí mismo y acompañado de sus padres se presentó Fernández ayer en el tribunal tercero de Sentencia e indicó que no pierde esperanza en la justicia.

Personas particulares le estrecharon la mano para darle fuerza y que continúe en su lucha. En la sala no solo se encontraba el Fiscal de distrito también la exjueza Pacajes, quien lo condenó a 20 años de cárcel. El galeno la miró de reojo y prefirió evitarla.

La audiencia de apelación solicitada por el médico fue suspendida hasta el 24 de octubre porque los cinco testigos propuestos no llegaron a la sala, explicó el abogado de Fernández. El jurista indicó que los testigos son piezas claves dentro del proceso, pero si es necesario prescindir de ellos lo harán para no alargar el caso.

“Planteamos a cinco testigos porque la declaración de estas personas no se encuentra en el cuaderno de investigación. Estos testigos señalaron que no hubo agresión al bebé Alexander”, manifestó Alanes.

El abogado explicó que el tribunal tercero en la audiencia del próximo jueves puede confirmar la sentencia de 20 años de cárcel en contra de su defendido; anular la sentencia, pero emitir orden de “reenvío” para que se instale nuevamente el juicio en otro tribunal de sentencia o absolver a su cliente.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, dijo que no permitirán que el juicio empiece de cero porque ello significaría perjudicar al médico “que ya ha sufrido injustamente”.

DDHH plantea juicio de resarcimiento civil por perjuicio a Jhiery

La presidenta de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, consideró que los que condenaron a 20 años de cárcel a Jhiery Fernández por la violación al bebé Alexander deben “pagar” el daño ocasionado.

“Esos señores deben pagar por las torturas que sufrió el médico (…). Yo tengo que pedir el resarcimiento porque es justo que eso se haga; no es por odio o venganza es justicia ¿por qué no va a ser resarcido? sus padres y él están llenos de deudas”, señaló.

Fernández estuvo cuatro años en el penal de San Pedro y en marzo de 2018 fue sentenciado a 20 años por el delito de violación al bebé Alexander.

El tribunal décimo de Sentencia -presidido en ese entonces por los exjueces Patricia Pacajes, Roberto Mérida y Gladys Guerrero- fue el que condenó al galeno.

Además, los fiscales Edwin Blanco y Susana Boyan afirmaron en las audiencias que el responsable de la violación al bebé era el médico.

En diciembre de 2018, Fernández presentó una querella penal contra las exautoridades por el delito de amenazas, coacción, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y obstrucción de la justicia.

Ayer, el Fiscal de Distrito dijo que la denuncia no avanzó porque el Ministerio Público no tiene la atribución de investigar. Explicó hay una apelación presentada al proceso por la defensa del médico y mientras no se resuelva eso “no pueden hacer nada”.

Página Siete / Pamela Pomacahua / La Paz