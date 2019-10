Fútbol y nutrición, cuestión de peso para jugadores y clubes profesionales

Paola Calle / La Paz

“Para ser un jugador de fútbol, tengo sobrepeso, pero si se compara mi tasa de masa grasa con la de ustedes –en referencia a los periodistas presentes– no hay ninguno mejor que yo”, bromeó el histórico goleador Ronaldo en 2008, cuando era cuestionado por su peso. La relación de los kilos demás y el fútbol es común en un encuentro familiar o de amigos, pero ¿qué pasa si eso ocurre entre los futbolistas profesionales?

“En Bolivia no tenemos una referencia de peso, los países más cercanos, como Chile y Argentina, tienen aproximadamente un porcentaje de grasa de 11 o 12 y uno de masa muscular de 48%”, explicó Ximena Pedraza, nutricionista del club Blooming de Santa Cruz.

Edward Zenteno, defensa de Wilster.

Foto: Los Tiempos

Expertos aseguran que el sobrepeso en los jugadores influye en su rendimiento en la cancha y muchas veces su desempeño no es el mismo en los 90 minutos, pero eso no es sólo un problema del jugador, también engloba a la dirigencia del fútbol boliviano.

En algunos partidos del torneo de la División Profesional es común escuchar en las graderías las críticas por la figura de los futbolistas Rómel Quiñónez, Edward Zenteno y Marcos Ovejero, para citar algunos ejemplos. Ante esta situación, ¿cuánto se cuida la nutrición?

“En el caso de Blooming es muy importante porque tenemos chicos de 16 a 17 años de edad a los que se les debe enseñar, porque ellos vienen de situaciones socioeconómicas diferentes, ellos no tienen la disponibilidad de todos los alimentos y se les va enseñando y ellos, al consumir mayor variedad de alimentos, tienen una mejor disponibilidad de vitaminas, minerales, el cuerpo mismo se va acostumbrando mejor. En el rendimiento pasa factura, hay menos cansancio, mayor resistencia, todo esos detalles. Por eso primero siempre se les hace las evaluaciones para ver qué es lo que les hace falta trabajar más a los chicos”, explicó la especialista nacional.

Pedraza aseguró que en varios clubes no se le da la importancia que amerita al tema de la nutrición y eso pasa porque algunos dirigentes desconocen de la importancia de un tema que puede influir en un partido, aun así no se invierte en este aspecto.

Para la especialista, la comunicación con el cuerpo técnico es fundamental, y en ello coincide el preparador físico del club Bolívar, Lucas Ferreyra, quien puntualizó que se debe conocer a cada jugador del plantel que uno tiene, tomando en cuenta el peso y la edad del futbolista.

“Hoy por hoy un defensor de 32 años no puede tener el mismo entrenamiento que un mediocampista de 22, y para eso se necesita un trabajo interdisciplinario y hay que ser consciente y humilde para dejarse ayuda con los médicos, con los nutricionistas, por todos los que te puedan aportar una mano para que el jugador rinda al 100%. Por eso cuando el jugador rinde al 100% no solamente es mérito del preparador físico, sino de un equipo multidisciplinario que vos tienes que saber escuchar”, afirmó Ferreyra.

Según Pedraza, no se puede omitir detalle alguno del trabajo que se realiza al director técnico del equipo y el preparador físico. “Cuando el jugador está con exceso de peso, siempre se tiene que coordinar con el preparador físico para que le dé trabajo aparte y no solamente en la dieta y el ejercicio extra y el gasto energético para que pueda eliminar la grasa, con los médicos se trabaja con un suplemento y ser cuidadosos por el tema del dopaje. El técnico tiene que saber todo el control que llevamos, peso, talla, porcentaje, para que él sepa y hable con el jugador, si el jugador no nos hace caso se debe pasar un informe mensual y que el profe le ayude”, aclaró.

El brasileño Adriano fue un futbolista con sobrepeso.

Foto: Archivo digital

El preparador físico celeste aseguró que para que un jugador aporte a su equipo se deben conocer todos los parámetros que influyen en su rendimiento, lo que pasa fisiológicamente, físicamente, y psicológicamente, dado que los futbolistas no son “máquinas” y dentro de la parte física ya se individualiza cargas.

“Primero, se debe conocer el análisis fisiológico de este deporte; independientemente de su equipo, se tiene que saber qué pasa en el jugador fisiológicamente, físicamente”, detalló Pedraza.

En su análisis, se debe medir el rendimiento del futbolista “dentro de un partido, qué cantidad de kilómetros recorre en promedio, cuántas aceleraciones se dan en un primer tiempo, cuántas aceleraciones se dan en un segundo. Cuando digo que hay aceleraciones, hay desaceleraciones también, tiene que saber el mapa físico de un jugador de fútbol, eso es lo principal y, después, ese mapa físico contextualizarlo con los jugadores que uno tiene cualquiera sea la edad, el peso o la cantidad de partidos que tienen encima, la cantidad de minutos, su estado de ánimo, que interfiere en su rendimiento, su estado psicológico, que también interfiere en el rendimiento, un montón de cosas que determinan qué hacer y qué no hay que hacer”.

Limberg Gutiérrez, con la casaca de Sport Boys.

Cuestión de peso

Para los especialistas, como en la pretemporada se toman las previsiones para que todo un plantel llegue en óptimas condiciones a un partido, en el tema de alimentación es fundamental que el futbolista ponga de su parte y se cuide.

“Se tiene que trabajar bastante en la pretemporada cuando llegamos a principio de año o mitad de año evaluamos a todos los chicos y luego vemos el trabajo en doble turno, y ahí evitamos el exceso de grasa, un jugador con exceso de grasa no te va a rendir en cancha, se va a cansar más, no va a tener mucha resistencia, van a ir al choque y lo van a mandar al otro lado, se tiene que trabajar todo eso”, señaló la nutricionista de Blooming.

Para que los partidos sean de alta intensidad, el trabajo fundamentalmente parte de la predisposición del futbolista, de alimentarse bien, de estar físicamente bien, dentro su experiencia, Pedraza cuenta que hay casos en los que los jugadores, por problemas de salud, no bajan de peso y ahí hace referencia al “hipotiroidismo”, en esos casos la experta aseguró que se toman mayores previsiones y se realizan los estudios necesarios.

La nutricionista enfatizó además que la apariencia externa engaña al hincha, dado que hay jugadores que pueden parecer excedidos de peso, pero eso es aspecto físico, pues si en el control están con el peso acorde a su talla, el rendimiento debe notarse en la cancha.

Marcos Ovejero, delantero del club Always Ready.

“Nosotros tenemos un nutricionista para tener al futbolista bien. La alimentación y la buena nutrición son la base fundamental de una buena salud. Entonces, yo creo que sólo en el deporte, y en la vida misma también, mientras uno esté bien alimentado y tenga buena nutrición, obviamente uno tendrá una vida más sana y el rendimiento será mejor, en el deporte, en el trabajo y en todo”, apuntó Gróver Vargas, presidente de Wilster.

El futbolista debe cuidarse

Se consultó a varios futbolistas sobre su cuidado en el peso, en su mayoría aseguraron que se cuidan y fuera de lo que les ofrezcan en su club cuentan con un servicio de catering para mantener una buena alimentación, cabe recalcar que hay jugadores a los que no les gusta la dieta y ellos mismos lo admiten.

Los futbolistas no son ajenos al tema del sobrepeso, pero consideran que parte de cada uno el cuidarse, pues su cuerpo es su herramienta de trabajo.

“Eso del sobrepeso depende de cada organismo, algunos son más propensos a engordar rápido; otros no. Pero siempre el futbolista tiene que tener buen descanso, buena alimentación y eso es lo que hemos estado haciendo, a veces los entrenamientos son exigentes, pero es así cuando uno viene acá (Selección), uno quiere esforzarse más para que el profe vea que uno tiene ganas, así es el fútbol, uno está propenso a una lesión y hay que trabajar y cuidarse bastante”, apuntó Leonardo Vaca, jugador de Bolívar.

Para el preparador físico de la Selección boliviana de fútbol, Lucas Nava, “el sobrepeso influye mucho, más porque en el fútbol se tienen cambios de direcciones, frenos, arranques y pensar que un futbolista que está excedido de peso debe utilizar más fuerza de la que debería si tuviera que hacer algo normal. Yo soy exigente, los controlamos a los chicos, es bueno llevar un control para saber cómo están; si están bien o mal , o si se están excediendo en algunas cosas”.

Los especialistas coinciden en que el fútbol boliviano debe profesionalizarse más en todos los ámbitos. La nutrición es un aspecto pendiente.

El portero nacional Hugo Suárez, en un entrenamiento.

Foto: Archivo digital

Puntos de vista

Ximena pedraza

Nutricionista de Blooming

Hacemos un trabajo “invisible”

Los clubes tienen que informarse y ver en proyección cómo trabajan los clubes de otros países de Sudamérica, todos cuentan con nutricionista porque es un trabajo “invisible”, cómo nosotros lo llamamos, pero es muy importante.

Lucas Ferreyra

Preparador físico, Bolívar

No somos idóneos en todo

Hoy cuesta entender que haya clubes que no trabajen de forma multidisciplinaria, pero los hay, porque nosotros no somos idóneos en todo, trabajamos según nuestra capacitación, pero yo no sé más que el nutricionista.

Lucas Nava

Preparador físico, Verde

El nutricionista debe encaminar

El tema de los nutricionistas es importante para que pueda encaminar a cada jugador, quien tiente que saber qué alimentos puede comer porque a veces uno no saber come, utiliza alimentos que no tiene que utilizar.

Daniel vaca

Arquero de The Strongest

Todo pasa por lo económico

El tema de un nutricionista en los clubes pasa por lo económico. Yo no sé si soy el perfecto, yo no puedo decirlo tampoco, pero creo que el trabajo que se ha realizado en nuestros clubes es importante. Depende de uno estar en buen nivel.

Gróver Vargas

Presidente de Wilstermann

Jugadores tienen que cuidarse

Los jugadores tienen que ser cuidadosos con su peso, ellos tienen la obligación porque su organismo, su cuerpo, es su herramienta de trabajo, ellos tienen la obligación, para rendir en óptimas condiciones ante las exigencias.

