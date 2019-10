Greta Thunberg rechaza premio medioambiental e insta a más acción

La adolescente sueca de 16 años estuvo representada por Isabelle y Sophia Axelsson, de la sección sueca de «FridaysForFuture», encargadas de rechazar en su nombre el galardón, dotado con 350.000 coronas danesas (46.848 euros).

«Pertenecemos a los países que más pueden hacer, pero casi no hacen nada. Así que hasta que no empecéis a actuar de acuerdo con lo que exige la ciencia, yo y FridaysforFuture Suecia escogemos no aceptar el premio medioambiental del Consejo Nórdico», señaló.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Thunberg, impulsora del movimiento «FridaysForFuture», fue distinguida por dar «nueva vida» al debate sobre el medio ambiente y el clima e inspirar a millones de personas a exigir acciones concretas a los Gobiernos.