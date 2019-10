Iván Arias: Tribunal Electoral de Bolivia «quemó su último cartucho de credibilidad»

Desde La Paz, Iván Arias, en un análisis de la situación nacional, con movilizaciones en todos departamentos del país y paro cívico contra el llamado «fraude electoral», sostiene que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) quemó su ultimo cartucho de credibilidad ante los bolivianos.

En un recuento de la cuestionada actuación del TSE, el analista menciona que el error capital de este tribunal fue no hacer respetar la voluntad popular expresada en referendo del 21F, pasando por no cumplir las Primarias convocadas por ellos mismos, ya que habilitaron a Chi, del PDC, un candidato que no participó de este proceso previo. Asimismo no hizo nada por impedir el uso y abuso del candidato oficialista Evo Morales de los bienes de Estado en su campaña y como corolario suspende, sin explicar al país, de manera abrupta el conteo rápido del TREP, lo que desató la desconfianza, por demás justificada, de la poblacion boliviana, concluyó el analista.

