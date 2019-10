Jhasmani Campos descartado; Maxi Ortiz en veremos

Diego Gonzáles / La Paz

El médico de The Strongest Waldo Delgado confirmó que Jhasmani Campos no podrá ser tomado en cuenta el sábado frente a Aurora (15:00) para no apresurar su recuperación. El volante sufre un desgarro que lo alejó de las prácticas por más de 10 días. Quien tiene un diagnóstico alentador es Maximiliano Ortiz, que puede ser convocado para este partido, según su recuperación.

“La recuperación (de Campos) está en un 70%, se avanzó mucho en el tema de rehabilitación. La última ecografía revela una mejoría bastante importante, pero persiste la apertura del músculo, claro que mucho menor. Pese a esto es imposible que juegue el fin de semana”, dijo el galeno atigrado.

Sobre el desgarro que sufrió el volante, Delgado afirmó que al inició era de tres centímetros y ahora se redujo a 1,8 milímetros. “No queremos arriesgarnos a que juegue, seguiremos con el protocolo de trabajo muscular y las ecografías periódicas”, dijo.

Sobre Ortiz, el médico del cuadro de Achumani no quiso descartarlo del todo para el partido del fin de semana.

“Maximiliano (Ortiz) sufrió un esguince de rodilla el sábado pero hoy (ayer) le sacamos el inmovilizador y camina perfectamente, por lo que de acuerdo a su evolución incluso podría estar en el banco de suplentes el sábado”, aseguró Delgado.

Quien ya trabajó desde ayer a la par de sus compañeros es el venezolano Dany Cure, el jugador ya puede ser tomado en cuenta por Mauricio Soria.

