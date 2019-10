Las autoridades venezolanas impidieron este sábado la entrada al país del presidente electo de Guatemala, quien no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como mandatario. “No nos dejaron entrar a Venezuela. Nos escoltaron hasta la puerta y nos han subido al avión. Este es un mensaje al presidente Guaidó, estamos con usted, aunque no nos hayan dejado entrar nuestra voz la haremos escuchar en todo el continente. Dios los bendiga”, dijo Giammattei en un video.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook