La opción “utilitaria” le entregó el país a la franquicia cubana

Marcelo Añez

Este domingo voy a votar por Oscar Ortiz. Es mi derecho ciudadano. Y lo voy a hacer porque:

1. Votar por Oscar Ortiz es estar del lado correcto de la historia. Lo he escrito y repetido muchas veces, públicamente y en privado: la economía, la demografía y la historia señalan el rol para Santa Cruz de liderar Bolivia. Entonces ya es hora de que se empiece a construir poder político nacional. De fortalecer la única y más grande estructura política cruceña con presencia nacional.

2. Si bien no es mi amigo, sé que es un tipo correcto, decente y honesto. Un hombre de familia, y no porque ser “hombre de familia” sea mejor que no tener familia, sino porque es capaz de asumir compromisos conscientemente y cumplir con ellos.

3. Su labor en el senado fue firme, valiente y poco reconocida.

4. No creo en la otra opción, la “utilitaria”. La misma que hace 15 años le entregó el país a la franquicia cubana porque creía que el enemigo del país era Santa Cruz. La que hoy es responsable de que no se haya conformado un solo frente con Demócratas (que hubiese ganado en primera vuelta) porque prefirió insistir en el error de querer hacer política sin políticos, ni partido. Queriendo jugar al abuelito millennial y despreciando, una vez más, a Santa Cruz.

5. Además, y espero equivocarme, no habrá segunda vuelta.