La Sole pide al Gobierno que pare la confrontación y la discriminación

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, lamentó los hechos ocurridos en Montero y llamó al gobierno a ponerle un alto a la confrontación. Además lamentó el uso de los conceptos discriminatorios que separan a las personas del campo y la ciudad.

“No permitamos ninguna confrontación más, ni decesos en nuestro territorio. Llamar a que se pueda cesar este irresponsable concepto de diferencias entre bolivianos del campo y la ciudad, al cerco a las ciudades. Pedir, no a los representantes políticos, no a quienes convocan a las confrontaciones, sino al ciudadano de a pie que no nos dejemos manipular”, exhortó en una conferencia de prensa.

Lamentó que esos discursos discriminatorios separan al país. “El TSE (Tribunal Supremo Electoral) ha manifestado que el computo del 20 de octubre tuvo un cambio por el voto del área rural, creemos que ese falso discurso se está manejando para dividirnos. No nos dejemos usar, vivimos en un país libre y democrático”, alegó.

Exigió un alto a los discursos discriminatorios y solicitó que el TSE se pronuncie sobre las observaciones que se denunciaron a partir de las elecciones nacionales.