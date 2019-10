La Unión Europea se suma a la OEA y pide que se realice una segunda vuelta

Universitarios y médicos se suman a la protesta.

En comunicado emitido en Bruselas, la Unión Europea se sumó a las conclusiones de la misión de observación de la OEA y también pidió que en el país sea convocada la segunda ronda electoral.

“La Unión Europea comparte plenamente la evaluación de la OEA en sentido de que las autoridades bolivianas deberían concluir el proceso de conteo en curso, y que la mejor opción sería realizar una segunda vuelta para restablecer la confianza y asegurar el respeto pleno de la elección democrática del pueblo boliviano”, señala el comunicado.

El mensaje de la UE agrega que “el informe preliminar de la misión electoral de la OEA en Bolivia ha identificado falencias importantes en el proceso, especialmente la interrupción inesperada de la transmisión de los resultados electorales preliminares (TREP), hecho que menoscaba la credibilidad y la transparencia necesarias”.

Además, pide que las autoridades resuelvan la situación “respetando la voluntad del pueblo, la credibilidad del proceso electoral y preservando la estabilidad social”.

El miércoles, la Misión de la OEA en el país, al concluir su trabajo, emitió una declaración en la que señaló que “los resultados de una elección deben de ser creíbles y aceptables para toda la población no solo para un sector”, aseguró el reporte, que fue leído el miércoles por el jefe de Misión, Manuel González Sanz.

Luego agrega que “en el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta”.

El presidente Evo Morales rechazó la propuesta de la OEA en sentido de que se convoque a la segunda vuelta pese a que la distancia entre el primero y el segundo sea mayor a 10 puntos; al contrario, se declaró ganador de los comicios.

“La responsabilidad (de la OEA) es respetar nuestra Constitución, cualquier organismo internacional, cualquiera personalidad (debe hacerlo). Aunque no comparto con la misión, antes que culmine el cómputo oficial ya opinando, sugiriendo, no quiero entender que la misión de la OEA ya está con golpe de Estado”, dijo Morales en referencia a que no se puede aceptar la segunda vuelta si hay más de 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo.

El último reporte, al 99,16% escrutado, Morales lleva 10,5 puntos de diferencia con respecto a Carlos Mesa.

La Unión Europea sostiene que la mejor opción es la segunda vuelta en Bolivia

