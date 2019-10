Juan Carlos Arce durante un entrenamiento del seleccionado nacional. Foto: APG

Marco Mejía / La Paz

La Selección boliviana de fútbol no tendrá amistosos previos en La Paz, antes de debutar en las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, en marzo próximo. El técnico de la Verde, César Farías, pretendía tener al menos un par de encuentros con el grupo en el estadio Hernando Siles, pero en las últimas horas afirmó que ninguna selección quiere jugar en esta ciudad.

“Yo soy el primero que quiere jugar en La Paz, pero hasta marzo no hay otra fecha FIFA, además no quiere venir nadie, no se quieren exponer a llegar a la ciudad”, sostuvo Farías en una entrevista con el programa la Red Deportiva.

Explicó que su intención era que el seleccionado de Haití se presente en el estadio Hernando Siles en la fecha que se disputó la pasada semana en Santa Cruz, pero que recibieron la negativa rotunda de ese combinado para subir a la altura

“Para mí seria ideal jugar en La Paz, ya que ahí jugaremos en las eliminatorias, pero yo no decido. A mí no me atribuyan eso, porque no tengo nada que ver, no es que Farías no quiere jugar en La Paz”, aclaró.

Con este panorama, el venezolano fue contundente al afirmar que “a la Selección boliviana se la verá en La Paz en marzo, esa es la realidad. Los técnicos de las selecciones no son los que eligen dónde jugar, sino la federación”.

El sorteo de las eliminatorias se realizará el 3 de diciembre en Cartagena, Colombia, día en el que se aprovechará también para definir las series y el rol de encuentros de la siguiente Copa América, que se llevará a cabo en Argentina y Colombia, a medio año de 2020.

Sobre la convocatoria de jugadores que realizó para los amistosos con Chile y Panamá, Farías justificó su lista al citar que “estamos llevando a los que consideramos que necesitamos rodar, meter en el desarrollo de la idea que pretendemos que tengan”, anotó.

En el Siles no hay amistoso desde 2014

Ya pasaron cinco años desde el último amistoso que disputó la Selección boliviana en el estadio Hernando Siles. El 18 de noviembre de 2014, la Verde recibió la visita de Venezuela, a la que le ganó por 3-2 con goles de Ronald Raldes, Damián Lizio y Juan Carlos Arce.

Aquel equipo fue dirigido interinamente por el argentino Néstor Rolando Clausen, que fue el único juego que estuvo al frente de la Selección por una invitación del expresidente de la FBF Carlos Chávez.

En 2004, el español Xabier Azkargorta fue designado para algunos amistosos en el exterior, luego tomó el mando Mauricio Soria y como el cochabambino no llegó a un acuerdo, terminó dirigiendo Clausen.

En cinco años los únicos encuentros que tuvo el seleccionado boliviano fueron los de las eliminatorias pasadas, nueve en total.

El último compromiso oficial en el Siles fue el 5 de octubre de 2017 en el empate contra Brasil sin apertura del marcador.

El seleccionado

Trabajo La Selección nacional se reunirá el domingo 10 por la noche en Santa Cruz para comenzar su preparación para los amistosos con Chile y Panamá. De acuerdo a la planificación del cuerpo técnico, el viaje a territorio chileno será dos días después.

Legionarios La Federación Boliviana de Fútbol confirmará en los siguientes días si los tres jugadores que vendrán del exterior llegarán directo a Chile o a la capital oriental. Los tres legionarios son Alejandro Chumacero, Henry Vaca y el mediocampista Danny Bejarano.

