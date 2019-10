Los maestros en Concepción deciden no volver a clases

Los profesores de la zona rural trabajan con normalidad

Jorge Huanca / Concepción

Los maestros urbanos de Concepción determinaron mantener su apoyo al paro cívico y no volver clases pese al pedido de la Dirección Distrital y recibir advertencias de descuentos. Las labores escolares están paralizadas en esta capital de provincia desde el miércoles 23 de octubre.

Víctor Hugo Pereira, ejecutivo del sector, dijo que la asamblea magna decidió seguir en la medida hasta lograr el objetivo que es ‘respeto a la democracia’.«Pedimos a los padres de familia plegarse, porque esto no es una lucha solo de los maestros, es un movimiento nacional por la democracia», explicó.

En contrapartida, los maestros rurales resolvieron no acatar el paro cívico para no entorpecer el calendario escolar. «Los núcleos determinaron no parar, no por miedo a las amenazas, sino para no perjudicar las clases que están en la recta final», aseguró su ejecutivo, Milton Algarañaz.