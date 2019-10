Lozada, Silva y Justiniano señalan que no deben a la Federación

Respuesta. Aparecieron en la lista que hizo pública Marco Peredo de deudores de la FBF.





Ref. Fotografia: Presentes. Silva y Lozada hicieron sus descargos con documentos en una conferencia de prensa.

Luego de que sus nombres salieran a la luz como deudores de la Federación Boliviana de Fútbol en un medio impreso del país, Alberto ‘Tico’ Lozada, Javier Silva y Jorge Justiniano salieron a responder que no deben ningún tipo de dinero al ente federativo. Según el documento que hizo público el expresidente Marco Peredo, Lozada debería poco más 179 mil dólares, Silva unos $70 mil, mientras que Justiniano tendría que devolver $22 mil.

Niegan que tengan alguna deuda. «No debemos ningún tipo de dinero a la FBF. Esta lista que dio a conocer el doctor Peredo cuadra con el monto que la Federación les está cobrando a los cuatro expresidentes de 24 millones de bolivianos. Yo presenté mis balances y desde 2015 estoy en proceso judicial, cosa que no he movido plata desde esa fecha», indicó Lozada.

«Yo tengo un juicio con la FBF desde hace cuatro años porque me deben mis beneficios sociales. En su momento presenté los descargos por el trabajo que hacía. Hasta ahora me han pagado todo lo que por ley me corresponde», sentenció Silva, quien era encargado del departamento de prensa de la FBF. «Vengo a Santa Cruz a seguir con mi proceso penal. Ya estamos en el juicio oral y presentando pruebas. No tengo deudas con la Federación», acotó Justiniano.

Antecedentes. La FBF, por medio de un equipo de auditores, conminó a Peredo, Carlos Ribera, Marco Ortega y Rolando López que devuelvan 24 millones de bolivianos a las arcas, debido a que en sus gestiones no hicieron descargos de ese dinero. Los expresidentes negaron tal hecho.

