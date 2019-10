Magistrado Michel retoma sus funciones tras sacar vacación por caso audios

El decano de Consejo de la Magistratura de Bolivia, Omar Michel, fue vinculado con audios en los que se habla de presiones a una juez, distribución de cargos y manipulación informática en Derechos Reales. Su hermano está involucrado y está en la cárcel.

El decano del Consejo de la Magistratura Omar Michel anunció que iba a renunciar debido a unos audios revelados de supuestos hechos de corrupción, donde está implicado su hermano, Juan. No renunció y en medio del escándalo desatado decidió sacar vacaciones, que concluyeron el viernes y este lunes debía volver a sus funciones.

Juan Luis Miranda, director de Recursos Humanos de la Magistratura, informó que no tiene conocimiento de ninguna renuncia del magistrado, por lo que este lunes se reincorporó pero –aclaró- no tiene constancia de ese hecho ya que los magistrados no marcan su ingreso y no siempre están en sus oficinas por las actividades que realizan.

No obstante afirmó que “sí, efectivamente, él ya está nuevamente en funciones”.

Michel fue relacionado con audios en los que se habla de presiones a una jueza, distribución de cargos y manipulación informática en Derechos Reales. En todos está su hermano Juan. Ante esos hechos, el magistrado anunció que dimitiría al cargo, pero hasta el momento no lo hizo.

La diputada de Unidad Demócrata (UD) Lourdes Millares presentó el 14 de agosto una denuncia a la Asamblea Legislativa para el inicio de un juicio de responsabilidades contra el consejero Michel por los delitos de obstrucción a la justicia, concusión, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa.

Juan, hermano de Michel, fue enviado a la cárcel por los delitos de consorcio de jueces y abogados, contribuciones y ventajas ilegítimas, acoso y abuso sexual.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz