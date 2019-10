Meghan Markle rompe a llorar cuando le preguntan cómo está

La presión de las críticas que ha recibido en los últimos meses, que han coincidido con su embarazo y el nacimiento de su primer hijo, Archie, ha hecho mella en Meghan Markle, la esposa de Enrique de Inglaterra. La duquesa de Sussex se ha emocionado mientras charla con Tom Bradby, el presentador del programa News at Ten de la cadena ITV News, que la entrevistó durante la reciente gira de la pareja por Sudáfrica.

La reacción se produjo cuando el entrevistador le preguntó sobre la actitud protectora que había desplegado su marido hacia ella, muy consciente del impacto que el acoso mediático tuvo en su propia madre, la princesa Diana. Markle expresó sus sentimientos sin poder reprimir las lágrimas: «Mira, cualquier mujer, especialmente cuando está embarazada, es vulnerable», afirmó, en referencia a los delicados momentos que ha vivido.

El momento en el que mejor se puede apreciar cómo los acontecimientos le ha hecho mella durante estos últimos meses es cuando agradece al presentador el interés que ha mostrado por ella: «Gracias por preguntar, porque no mucha gente me ha preguntado si estoy bien. También pasan cosas que no siempre se ven».

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El periodista se da cuenta de que ha llegado a un punto álgido de la entrevista e insiste delicadamente: «Para ser justos, la pregunta no sería si usted está bien, sino si todo esto no supone un auténtico esfuerzo». La respuesta de la duquesa de Sussex es concisa y contundente: «Sí».

«Not many people has asked if I’m ok … it’s a very real thing to be going through behind the scenes.»

Meghan reveals to ITV’s @tombradby the intense media spotlight TEMPhas left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL

— ITV News (@itvnews) October 18, 2019