Mesa agradece a Tuto por «gesto democrático» y dice que está listo para la victoria

El candidato presidenciable por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa agradeció el pedido del expresidente Jorge «Tuto» Quiroga para que la población vote por él en los comicios del 20 de octubre, en resguardo de la «democracia».

«Agradezco el gesto democrático del expresidente Jorge @tutoquiroga de pedir el voto por @ComunidadCBo. Estamos listos para la victoria el próximo 20 de octubre. ¡Hagamos historia!», indicó Mesa a través de su red social de Facebook.

Quiroga, a través de un video publicado hoy, pidió a la población votar por Mesa, pensando en la democracia y de esa forma lograr ir a una segunda vuelta.

«Yo voy a votar por Carlos Mesa, te pido que votes por Carlos Mesa», indicó el líder político en el mensaje dirigido al país. En el mismo, recordó que la población tiene un instrumento valioso, que es el voto, para definir el futuro del país.

Posteriormente pasó a explicar el motivo de su solicitud, señalando que el segundo más votado debe estar dentro de un margen de diferencia de menos del 10% del primero, para que sea posible una segunda vuelta.

«Las proyecciones muestran que será difícil llevar a Evo Morales a una segunda vuelta. Sólo votando todos por Mesa podemos tener la oportunidad de volver a decirle NO al abuso autoritario de Evo Morales. No existirá recuperación democrática en segunda vuelta, no podremos replicar el triunfo del 21F en segunda vuelta, si no votamos por Mesa ahora, en esta primera vuelta el 20 de octubre», detalló.

Indicó que el voto por Mesa es un acto vital para la democracia. «Algunos llaman a esto voto útil. Discrepo, porque útil es un paraguas cuando el día está nublado, útil es un pañuelo cuando se estornuda; pero cuando uno está en el agua fría en medio del Lago Titicaca, un bote es la supervivencia; cuando alguien sufre un ataque al corazón, el tratamiento médico es de vida o muerte. Votar por Mesa este 20 de octubre es mucho más que útil, es un acto vital y de supervivencia democrática nacional».

De esa manera el expresidente Quiroga manifestó que «en esta elección nos jugamos la democracia y la reconstrucción económica nacional, después de casi quince años de despilfarro lacerante y corrupción gigantesca».

