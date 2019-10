Militares en servicio pasivo: “Que Juan Ramón Quintana recuerde su pasado golpista”

CORONEL MARIO ALMEIDA SALAS Y OTROS MILITARES, EN CONFERENCIA DE PRENSA AYER

Jaun Ramón Quintana, exmilitar y ahora ministro de la Presidencia de Evo Morales.

Militares en servicio pasivo pidieron al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, recordar su pasado golpista, cuando recibió el sable de manos del exdictador Luis García Meza. La solicitud se dio luego que este los acusara de compartir la ideología de militares golpistas, y exaltar a la dictadura militar.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Un grupo de diferentes efectivos de las FFAA en La Paz emitió ayer un pronunciamiento, exigiendo a sus camaradas que hagan respetar la Constitución y se unan al pueblo en las protestas que se iniciaron el lunes, denunciando un fraude electoral.

El coronel del Ejército en la reserva, Mario Almeida Salas, aclaró que el grupo no es sedicioso, subversivo y mucho menos golpista, sino que solo manifiestan su preocupación por la violación a la constitucionalidad y la ley.

En similar criterio el presidente del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales (Cdaen) de Santa Cruz, Jorge Santistevan, expresó su preocupación por la situación que vive el país, por lo que pidió a las FFAA, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado (CPE).

“SOLDADITOS DE PLOMO”

Al respecto, Quintana dijo que los militares pasivos que llaman a movilizaciones comparten la ideología de golpistas como el general Luis García Meza Tejada.

“Eran soldaditos de plomo de García Mesa y exaltan a la dictadura militar. Hay oficiales del servicio pasivo, no todos, que dicen que encarnan una corriente de opinión, en realidad están más cerca de la filosofía política de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez”, aseveró.

En respuesta, Santistevan recordó que el año 1980, el general García Meza le entregó el sable y la estrella de subteniente a Quintana, quien posteriormente prefirió retirarse del ejército a cambio de estar al lado del entonces ministro de Defensa, Fernando Kiffer, a quien traicionó y dejo morir en la cárcel.

“Habría que preguntarle dónde estaba destinado cuando vinieron los demás golpes de Estado en el país. No vale la pena discutir sobre lo que entiende por democracia porque no la práctica y por tanto no la va a entender. Cómo se nota que esta tan mal la política en el país, ya que un sujeto que no rindió en nuestra institución militar, ahora es considerado el gran estratega político y el único pensante, realmente estamos mal”, dijo.

A su turno, Almeida recordó que en 1980 él era cadete de primer año y junto a su promoción se levantaron contra la dictadura de García Meza.

“Él era parte de esa dictadura, nosotros no. Mi uniforme es plomo, tengo la formación sólida, soy soldado de plomo, con solidez moral, disciplinaria, de respeto a la CPE y la ley. Él debe ser un soldado de mercurio, que anda contaminando no solo la naturaleza sino a la gente”, apuntó.

El Diario / La Paz