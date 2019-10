Millennials y centennials toman la batuta de la resistencia por la democracia en las calles

La Paz, 31 octubre (ANF).- Fidel V.M, un joven universitario de 21 años, que ha estado en las movilizaciones de protesta desde el día siguiente de las elecciones generales del 20 de octubre, en defensa de la democracia y en rechazo al denunciado fraude electoral en favor de Evo Morales, nunca vivió en dictadura y por lo mismo sabe el valor del voto.

Al igual que miles de millennials y centennials, este estudiante de Administración de Empresas Hoteleras, Gastronómicas y Turísticas de la ciudad de La Paz, camina varios kilómetros hasta llegar a los puntos de bloqueos, marchas y mitines.

Amarrado en su cuello la bandera tricolor rojo, amarillo y verde, tal como si fuera una capa, Fidel se vale de las redes sociales para coordinar acciones, pertenece a varios grupos movilizados, pero está consciente que la verdadera lucha se libra en las calles, tal como lo hicieron sus abuelos para el retorno a la democracia.

“Las redes sociales están bien para que nos podamos informar a nivel nacional; para saber cómo estás las movilizaciones, compartimos videos, vemos declaraciones de ministros, pero a la hora de la hora, los que nos hacemos sentir somos quienes estamos en las calles. Hay quienes creen que aportan con memes, pero para lograr un verdadero cambio debemos estar en las calles”, reflexiona.

Consultado de por qué se unió a las movilizaciones de protesta y si está consciente de los riesgos que se corren responde: “Estamos pidiendo democracia, a veces nos tachan que vamos por nota o por dinero, pero es totalmente falso. No vamos con banderas de ningún partido político, sino con nuestra bandera boliviana, y sabemos que estamos vulnerables a cobardes ataques”.

Cuando Morales fue posesionado como Presidente en su primer mandato (2016), Fidel solo tenía siete años. “Queremos que se vaya Evo por no respetar nuestro voto, lo hemos visto de niños entrar y ahora lo estamos sacando (…). La mayoría somos jóvenes entre 20 y 30 años, que resistimos en los bloqueos, los que estamos en los choques con los policías, quienes somos atacados por grupos del MAS”.

Jhulia N.D de la carrera Medicina Veterinaria de la UMSA también se moviliza por convicción propia, dice estar decepcionada y sentir mucha impotencia por ver lo que sucede con su país.

“Nos sentimos reprimidos porque el Presidente no respeta nuestros votos, no respeta la decisión que hemos tomado, no entiende que ya no lo queremos por su forma de manejar el país, porque también vemos el futuro profesional que no tenemos mucha cabida en las instituciones públicas, porque en su partido contratan no por la capacidad, sino porque son masistas”, señala.

La joven universitaria afirma que hubo fraude para beneficiar al actual gobernante y que los jóvenes no lo tolerarán. “Hemos visto cómo metían papeletas marcadas hacia la Facultad de Arquitectura, hemos grabado todo, pero se hacen a la vista gorda, nos enfrenta entre hermanos. Evo nos amenaza: voy hacer tal cosa y vamos a ver quién aguanta, él debería ser como un padre, pero es como si enfrentará a sus propios hijos”.

Para Jhulia, son muy importantes las redes sociales porque a través de ellas se denuncia las violaciones a los derechos humanos, se coordinan acciones de resistencia, se alertan entre si sobre diversos riesgos, por lo que considera totalmente negativo que, durante los días de convulsión, varias páginas de medios de comunicación hayan sido hackeadas.

“Eso es obra de Evo; lo veo muy negativamente, porque nos quita derechos que tenemos para informarnos, me siento muy decepcionada ante toda esta situación que veo en el país, queremos pasar clases y tampoco podemos hacerlo. ¿Qué va a saber de eso Evo, si él no ha estudiado?”, expresa.

Ante las falsas acusaciones en contra de las movilizaciones y en particular en contra de los jóvenes movilizados, la universitaria afirma: “Tenemos muy claro lo que queremos, nos dicen que venimos por nota o por plata, eso es falso, y estamos acá porque valoramos Bolivia y queremos un país con futuro para nosotros y para los hijos que vamos a tener”.