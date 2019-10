Ministro niega que haya orden de intervención a bloqueos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó el viernes que exista una orden de intervención a los bloqueos que protagonizan algunos seguidores de Comunidad Ciudadana (CC), como denunció el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en un audio que se difundió en redes sociales.

«Es absolutamente falso, quiero dejar establecido que eso no corresponde a la verdad, no se cual habrá sido la fuente del dirigente cívico. No se ha considerado ninguna intervención policial ni en Santa Cruz, ni en otro lugar, hemos sido respetuosos de las manifestaciones pacíficas», dijo a los periodistas.

Romero sostuvo que la Policía sólo actúa con carácter de contención cuando los marchistas atacan entidades públicas o donde haya riesgo de enfrentamientos.

Seguidores de CC se movilizan en rechazo al resultado de las elecciones generales, que dejó como ganador al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El comandante de la Policía Departamental de Santa Cruz, Igor Echegaray, negó cualquier orden del Gobierno o del Comando nacional de intervenir el bloqueo para dejar despejadas las avenidas, calles y carreteras de Santa Cruz.

«No condice a la realidad institucional, ni moral, ni material. La institución policial siempre se ha manejado en cumplimiento y obediencia a la Constitución y las leyes y muestra de aquello es nuestro comportamiento durante estos tres días», agregó.

Fuente: ABI