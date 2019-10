Ortiz: «No se fíen en las encuestas, están locas»

En el cierre de campaña de la alianza Bolivia Dice No (BDN) en La Paz, el candidato a la presidencia Óscar Ortiz pidió a sus militantes no creer en las encuestas y aseguró que irá a la segunda vuelta, luego de la jornada electoral del 20 de octubre.

“Queridos compañeros, estamos a tiempo, no crean en las encuestas, no se fíen en las encuestas, están locas, no coinciden ni entre sí. Les aseguro que estamos a tiempo de decir que nada está decidido, que son ustedes los únicos que pueden decidir, son los únicos que pueden definir el futuro del país”, exclamó Ortiz.