Paúl Arano y Jr. Sánchez llegaron con molestias

Dos jugadores claves de Blooming se incorporaron ayer a los entrenamientos con algunas molestias, luego de disputar los partidos de la selección mayor ante Venezuela (1-4), de visitante, y Haití (3-1), de local en el Tahuichi. Se trata de los mediocampistas Paúl Arano y Junior Sánchez, que serán evaluados hoy para saber si estarán en condiciones de jugar el enfrentamiento del sábado (17:15) de la academia, que visitará a Sport Boys, en Montero.

Para el encuentro, correspondiente a la fecha 16 del Clausura, el que está más en duda es Arano, titular en los dos amistosos de la Verde, que sufre una sobrecarga en el gemelo izquierdo. “Por este motivo hizo hoy (ayer) un trabajo diferenciado. Mañana (hoy) le vamos a realizar una evaluación para ver si estará disponible para el sábado”, sostuvo el médico del plantel, Wilson Catorceno.

Lo de Sánchez es más leve, pues se entrenó ayer a la par de sus compañeros, pese a la contusión en el empeine izquierdo que sufrió en el partido del martes ante Haití, cuando ingresó en el segundo tiempo. Contra la Vinotinto fue titular, siendo uno de los destacados en el medio sector por su marca y salida rápida. Este rendimiento se dio en sus primeros minutos con la camiseta nacional. Antes había sido convocado por Julio César Baldivieso, pero no jugó en las fechas 3 y 4 de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Fue para los encuentros ante Venezuela (4-2), de local, y contra Paraguay (1-2), de visitante.

Si no llega Sánchez para el sábado, su lugar lo puede ocupar José Vargas, con otras características, pero que juega en la misma posición. Este último es la primera opción de cambios para Platiní Sánchez, cuando no ha podido contar con su hijo o con Christian Latorre. Si Arano no se recupera, su reemplazante puede ser Joselito Vaca, aunque en este caso Platiní deberá mover su esquema un poco.

Una baja segura para visitar a Sport Boys es Rafinha, que sufrió fractura multifragmentada de peroné en su pierna izquierda con afectación en el ligamento del tobillo. El brasileño, que ya fue operado, estará fuera de las canchas mínimo hasta marzo de 2020. El técnico celeste tiene dos opciones para que cumplan la función de Rafinha, Arano y Vaca, aunque el DT también puede cambiar su esquema de juego.

A cruzar los dedos por los sub 23

También Blooming tiene jugadores convocados a la sub-23 de Bolivia, que se incorporarán hoy a los entrenamientos luego de disputar partidos amistosos en Venezuela. Los llamados por César Farías son el arquero Rubén Cordano, los marcadores centrales José María Carrasco y Leonardo Urapuca, y el atacante César Menacho.

De los cuatros los titulares de Blooming son Cordano y Carrasco. Los dos restantes alternan, aunque Menacho ha tenido actuaciones sobresalientes cuando le tocó ser titular. Uno de sus mejores partidos fue cuando marcó dos goles en el triunfo ante Oriente (2-1).

Fuente: https://www.eldeber.com.bo