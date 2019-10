Percy: Con un solo puente ya tenemos problemas

Percy dice que va a defender Santa Cruz y no permitirá que perforan la ciudad con puente

Esta ciudad tiene un Alcalde y la va a defender. Ratifico hoy lo expresado públicamente el 18 de marzo de 2018: El Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra va a pelear hasta lo último para que no nos perforen la ciudad y no nos hagan la vida imposible a los cruceños.

«Yo me he echado el compromiso y lo reitero ante ustedes de no ceder mientras no nos ganen en los razonamientos. Estamos planteando razonar, nada más. Con un solo puente ya tenemos problemas. Porque los vecinos de al frente son platudos, son platudos y desean hacer efectivas sus tierras, que valgan más.

Si ustedes son platudos, nosotros tenemos la ley y la Constitución. Nosotros estamos en defensa de todos nosotros, de Santa Cruz. Pero nosotros tenemos un Alcalde que es un personaje de la ley de la Constitución.

Me llaman a la guerra y ahí voy a ir. Ahí estoy ya. El río Piraí es de la ciudad de Santa Cruz, es su río querido, es su río hermano.

Esta explicación ante ustedes es, como dicen de coyuntura, pero está tan comentada por las televisoras y las radios y los periódicos que ustedes por lo menos tienen que saber que el Gobierno Municipal no está de acuerdo con eso y que va a pelear hasta lo último para que no nos perforen la ciudad de Santa Cruz y no nos hagan la vida imposible a los cruceños.»

