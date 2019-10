Periodista pide a fiscal investigue amenazas y teme por su vida

Abel Campos, periodista que, según imágenes que circularon en las redes sociales, fue agredido y despojado de su teléfono celular con el que registraba otra agresión dentro de la Fexpocruz, mostró su indignación al saberse que su agresor fue dejado en libertad y que los amedrentamientos hacia él continúan.

“Fui insultado, estoy siendo amenazado, amedrentado para que me calle para que desaparezca; pero he decidido ya no callar más y estoy aquí de la manera que yo pueda y que se haga justicia para que no vuelva a suceder esto con ningún otro medio de comunicación, con ningún otro periodista ni camarógrafo”, expresó en puertas de la Felcc, el periodista Abel Campos.

Campos indicó que recibió amenazas del brasileño (foto) y otras personas que en ese momento obstruyeron su labor periodística por lo que pidió a la fiscal Delmy Guzmán considere las imágenes publicadas en las redes sociales para que se investigue dichas agresiones ya que teme por su vida

Fuente: Gigavisión, El Mundo

