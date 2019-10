Policía despliega un operativo para arrestar a jóvenes por un grafiti pintado cerca de la casa de Evo

Al menos 20 policías, en camionetas y motos, participaron anoche en un operativo para arrestar a cuatro jóvenes acusados de pintar unos grafitis en una pared que está a dos cuadras de la casa del presidente Evo Morales, en la zona de Coña Coña, en Cochabamba.

Según el relato de los vecinos, al promediar las 22:00 de ayer el contingente policial llegó para, directamente, arrestar a los muchachos que estaban sentados en una cancha deportiva.

“Nos han querido golpear a nosotros porque estábamos defendiéndolos para que no se los lleven. Hemos tenido que ir a la EPI de Coña Coña, ahí nos han dicho que ellos han sido y luego nos han dicho que tenemos que ir a donde un fiscal y luego les han llevado Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) y nos han tenido horas, para qué, para que después nos digan que ellos no han hecho nada y los han liberado”, relató una familiar de uno de los arrestados que prefirió no ser identificada.

Otra vecina dijo a Los Tiempos que media hora antes de que lleguen los policías, el Presidente había ingresado a su domicilio sólo por unos minutos y después se fue. “Vino pues, vino en sus camionetas y sus autos, clarito es cuando viene el Evo, aquí su seguridad se queda en la esquina y en la otra esquina”, dijo.

“En Cochabamba han ido a buscar mi casa, esta madrugada… 20 tipos escribieron en la puerta: Evo Traidor, ladrón”, dijo el presidente Evo Morales esta mañana en una conferencia en La Paz.

Anoche la @Pol_Boliviana desplegó un operativo de al menos 20 funcionarios para arrestar a cuatro jóvenes acusados de hacer los grafitis en la pared que tenía propaganda del MAS. #EleccionesBO pic.twitter.com/ppDh0BfwU9 — Los Tiempos (@LosTiemposBol) October 24, 2019

Los Tiempos acudió hasta la zona y verificó que una pared que estaba pintada con una propaganda del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue sobrescrita con insultos, la misma está ubicada a una distancia de dos cuadras de la vivienda del Presidente, la cual no tenía ningún tipo de grafiti.

Minutos después, un par de trabajadores del Programa Mi Barrio, Mi Hogar llegó para borrar el gafiti (ver video). Cuando se les consultó quién les pidió pintar, uno de ellos respondió: “No sé yo nada, trabajo nomás (…). Tienes que hablar con los que están encargados allá”.

Pero nadie supo dar explicaciones, considerando que también borraron con pintura blanca otro grafiti que fue pintado en un muro de una plazuela.

Cerca existe un módulo policial, pero los uniformados no quisieron dar ningún informe al respecto, por lo contrario, derivaron la consulta a sus superiores.