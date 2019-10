Revocaron el procesamiento de Cristina Kirchner en la causa de las coimas en los corredores viales

Cuando Uberti apareció en los cuadernos de Centeno, el ex funcionario se presentó en tribunales para pedir ser un imputado-colaborador, sabiendo que estaban por dictar su prisión preventiva. En ese sentido, Uberti aseguró que ante la necesidad de renovar las concesiones viales a fines de 2003 De Vido le dijo “el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo. Porque vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar. Tenés que llamar a los empresarios y decirles que pongan. Te van a llorar, pero vos deciles porque si no el presidente no va a firmar, si no renunciá”. Fue entonces que Uberti llamó “desesperado” a Aznar para decirle que “tenían que pagar” y por eso “cada uno de los adjudicatarios, el mismo día en que cobraban su parte, se reunían con el señor Miguel Aznar y le daban aquello que había sido pedido por Néstor Kirchner”.