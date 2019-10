Ricardo Issa: «No es mi voz, es un audio súper malintencionado”

Cochabamba.- El empresario Ricardo Issa negó categóricamente que el audio que circula en redes sociales corresponda a su voz. En el audio difundido en diferentes plataformas una persona de sexo masculino defiende al actual gobierno con palabras soeces , hace afirmaciones racistas y se refiere a la mujer de forma denigrante.

Issa afirmó categóricamente que: “no es mi voz, la verdad es un audio super malintencionado y falso ya se está identificando a las personas que lo hicieron. Se nota la mala intención porque empiezan a publicar con mi nombre, porque el audio tampoco dice que soy yo, pero se publica este tipo de cosas falsas y malintencionadas”.

Añadió que iniciará acciones legales contra los responsables a tiempo de aclarar que: “el audio por supuesto que no es mío, nosotros no tenemos ningún tinte político, simplemente somos empresarios que estamos trabajando por el bien de nuestro país, dando empleo a más de 400 personas a nivel nacional y por supuesto gente que estamos apostando para que nuestro país crezca, ese es el único trabajo que estamos haciendo y por supuesto nunca hemos hablado mal de nadie, ni de la mujer, ni de partidos políticos así que la verdad esa era nuestra preocupación, simplemente aclarar el tema y agradecer a los medios por este apoyo porque es totalmente falso.

Agradeció el apoyo que ha recibido. “Muy agradecido con toda la gente, amigos clientes, yo soy una persona totalmente correcta y muy educada, muy difícil que de mi boca salga alguna mala palabra o una actitud así, entonces la gente que me conoce y que habló alguna vez conmigo sabe que yo no soy así y por supuesto se nota muy claro la mala intención, más que todo es esto para la gente que no me conoce y pueda comparar la voz y vea que ha sido un audio totalmente falso y mal intencionado.

