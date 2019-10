Romero: «Estos muertos los responsabilizamos a la dirigencia cívica y a Carlos Mesa»

El ministro de Gobierno considera “extraño” que los fallecidos, que tenían 55 y 41 años, fueran parte de la Unión Juvenil Cruceñista. Considera que se “manipula” lo que dijo Evo al advertir “cercos” a las ciudades

Anticipa una investigación exhaustiva y ágil. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabilizó al Comité Cívico pro Santa Cruz y al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por las dos muertes que se registró el miércoles en Montero, durante enfrentamientos por los resultados de las elecciones generales del 20 de octubre.

“Estos muertos del pueblo los responsabilizamos a la dirigencia cívica y al señor Carlos Mesa, porque hemos venido diciendo que estaban queriendo muertos, muy bien, hoy lograron sus muertos y esto también lo vamos a denunciar ante los organismos internacionales”, dijo en entrevista con PAT.

La autoridad enfatizó que “no van a decir que esos muertos son producto del MAS, no nos van a venir a decir eso, no lo vamos a permitir, no lo vamos a aceptar”, a tiempo de acusar una “manipulación” de las declaraciones del presidente Evo Morales y su mención a un “cerco” a las ciudades para contrarrestar las protestas cívicas.