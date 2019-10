Son los dueños de los laterales de Blooming

En los últimos meses cambió la actualidad de ambos, pues pasaron de no ser convocados ni siquiera para los partidos, en ocasiones, a ser titulares y dueños de los laterales de Blooming. Alex Arano, que va por derecha, y Edward Vaca, por la izquierda, aprovecharon las chances que les dio el entrenador Erwin ‘Platiní’ Sánchez. Los dos irán de entrada mañana (17:15) en la visita a Sport Boys, en Montero.

El primero en cambiar radicalmente su momento fue Alex, cumpliendo uno de sus sueños de jugar al lado de su hermano Paúl, uno de los inamovibles del medio sector celeste. El lateral derecho, que se caracteriza por su despliegue físico en el ida y vuelta, hasta hace unos tres meses venía teniendo un sube y baja, con algunos entrenamientos con el primer plantel para luego volver a Academia, que disputa el torneo de la Primera A de la ACF.

Así había sido la estadía de Alex desde su llegada proveniente de la Tahuichi, a los 17 años, a Blooming, hasta que en agosto pasado su carrera, ya con 21 años, dio un giro de 180 grados. Primero fue al banco en la derrota de visitante contra Nacional Potosí (5-0). En el siguiente encuentro jugó los 90 minutos en otra caída, también en la Villa Imperial, frente a Real Potosí (5-1).

El encuentro acabó en goleada, pero su actuación fue aceptable. Así ya suma ocho partidos consecutivos de titular y jugando los 90 minutos. El menor de los Arano aprovechó su chance, que se dio luego de que Robert Cueto en los anteriores encuentros no había tenido buenas actuaciones y que fue el elegido, en un primer momento, para ocupar el lugar del lesionado Jesús Sagredo, que recién estará de vuelta a comienzos de noviembre. “La verdad no me esperaba estar viviendo esto. Hace tres meses, no era ni convocado. Se dio así, y ahora me queda seguir mejorando”, sostuvo.

La titularidad de Edward Vaca, de 20 años, también fue imprevista. El volante ofensivo, que venía siendo una alternativa en los anteriores encuentros, pasó a ser uno de los fijos por el lateral izquierdo luego de la partida de Roberto Fernández, que fue comprado por el Cultural Leonesa, de la segunda división B de España.

Desde esa ocasión ya pasaron seis encuentros como jugador inamovible del onceno, en los que Vaca se ganó el puesto mejorando en la marca y siendo un aporte en la ofensiva. A medida que pasan los partidos se afianza más, dejando en claro que aún le falta mucho para llegar a su techo.

Buenas noticias

Los volantes de la academia Paúl Arano y Junior Sánchez, que habían llegado con molestias de la selección mayor de Bolivia, ayer se entrenaron con normalidad, confirmando que serán titulares mañana frente al Toro warneño.

El que dejaba más dudas sobre su actuación era Paúl, que tenía una sobrecarga en el gemelo izquierdo, mientras que Junior padecía de una contusión en el empeine izquierdo. Los dos son jugadores claves en el andamiaje del onceno de Platiní Sánchez, que con su hijo gana salida y juego ofensivo, mientras que Paúl es un volante que siempre sorprende y que aporta juego aéreo y definición.

