.@soyfdelrincon casado con una venezolana en lo conyugal, con la verdad en lo profesional. Se dedica a un tema y no afloja, no retrocede ni concede. Sin prensa libre no hay democracia; con FdelR la libertad en BOL nunca estará sola (9 noches). Solo hace su trabajo…¡y cómo! https://t.co/aafzEGNqHF





Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga