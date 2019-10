Trabajan lo mental para mejor toma de decisiones

Los jugadores indicaron cuales son los errores que se trabajaron. Este lunes cierran sus prácticas.







Para desarrollar una mejor toma de desiciones en situaciones de presión o de cansancio físico, la selección boliviana trabajó este domingo el aspecto cognitivo. En jornada a doble turno, la práctica matutina sirvió para que el técnico César Farías y sus dirigidos afinen detalles para el duelo de este martes ante Haití, partido amistoso que se disputará en el estadio Ramón «Tahuichi» Aguilera a las 20:00. Los jugadores del combinado nacional hablaron sobre los errores puntuales que sufrieron en la derrota ante Venezuela (4-1) y que no tienen que volver a repetir.

Señalan sus errores. «Hemos estado trabajando en la jugadas rápidas como saque laterales. Son pequeños detalles que te cuestan el partido, como el otro día (contra Venezuela) que tuvimos problemas con pelotas paradas. Después, el sistema de juego lo hemos entendido bien con el profe (Farías), en la forma de jugar, y esperemos que el día martes nos salgan bien las cosas», indicó el mediocampista Paul Arano.

«Contra Venezuela fueron errores puntuales que nos llevaron a la derrota, que nos duele pero ahora hay que pensar en Haití y darle una alegría a los bolivianos», señaló Carlos «Ricky» Áñez.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Observan al rival. «Estamos viendo bastante videos (de Haití). Los profesores también nos dan buena información y eso es importante para nosotros, tener conocimiento de cómo podemos jugarle y entrarle, y tenemos que aprovechar demostrando las cosas buenas que tenemos», agregó Arano.

«Son jugadores que salen bastante rápido, son fuertes y nosotros tenemos que tener el balón para manejar el partido», finalizó Áñez.

Trabajo especial. Por la noche, la selección nacional practicó el aspecto cognitivo demostrando que no solo se trabajan los aspectos físicos, tácticos o estratégicos, sino también el mental.

Por otra parte, el mediocampista Carlos Melgar sigue en etapa de recuperación, la jornada de ayer trabajó de forma diferenciada esperando unirse a la par de sus compañeros este lunes.

Hoy la Verde tiene programado cerrar sus trabajos a las 8:00 en el estadio «Tahuichi» Aguilera.

Los de Haití desconocen a jugadores y juego de bolivia

La selección de Haití se entrenó este domingo por la tarde en el estadio Edgar Peña. A las 17:00 llegó la delegación que de inmediato ingresó al gramado para realizar el trabajo de calentamiento, previo a ello, el jugador Andrew Jean Baptiste se dirigió a los medios de prensa, que entre varias preguntas, le consultaron qué sabía de los jugadores y el juego de la selección boliviana. El haitiano se quedó pensativo unos segundos, movió la cabeza en signo de negación y respondió: «Yo no conozco a nadie, pero eso es muy peligroso para nosotros porque no sabemos como nos van a jugar, y lo mismo para ellos, no saben lo que nosotros vamos hacer», indicó el jugador.

Haití tiene programado reconocer el «Tahuichi» este lunes por la tarde.

Fuente: eldia.com.bo