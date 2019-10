Una mujer estafaba con cuartos en anticréticos

Carmen Montaño Guarua quedó aprehendida ayer en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Los Tusequis, denunciada por los supuestos delitos de estafa agravada con múltiples víctimas. La mujer fue sacada de su domicilio con una orden de aprehensión en su contra y conducida hasta la Felcc. Una de sus víctimas relató que entregó $us 3.500 a la estafadora por el anticrético de una habitación. «Se mostró amable y me mostró la habitación con su baño privado y me dijo que lo iba a pintar y entregar pero nunca cumplió», afirmó su víctima.

Públicaba en periódico. Según las investigaciones, la mujer solía publicar en periódico para captar a sus víctimas con el cuento del anticrético. Este año cuatro jóvenes universitarios sentaron denuncia por haberle entregado sumas de dinero de 3, 5, 6 y 8 mil dólares por una habitación en la avenida 6 de Agosto. Sin embargo, se quejaron que en 10 meses la Fiscalía ni la Felcc impulsaron su detención y se encontraba libre. De acuerdo al informe, son al menos 14 las víctimas que entregaron dinero a Consuelo./

Fuente: Gigavisión, El Día