Desde su programa “Carlos Valverde en la Red”, el analista marcó su disidencia con la postura de Tuto Quiroga por el denominado “voto útil”.

“Democracia es que uno pueda votar por el que se le cantan los huevos. No podés decirle a alguien: tu única opción es fulano de tal. No estoy de acuerdo con Tuto, no comparto. No se dejen engañar con el cuentito de que ´es lo que se necesita`… Es lo que necesitan ciertos sectores”, remarcó.

Ver video (minuto 12:27)

