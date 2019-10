Varias reclusas del penal de Obrajes no pudieron votar

El presidente de una de las mesas electorales del Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz, Daniel Barrera, comunicó que varias reclusas no pudieron emitir su voto el día de hoy debido a que no se encontraban empadronadas y otros problemas.

De acuerdo al reporte hasta medio día varias internas habilitadas para votar no pudieron emitir su sufragio porque no estaban empadronadas y otras debido a que no tenían sus cédulas de identidad a mano, porque sus documentos se encuentran en juzgados.

Otras internas fueron habilitadas para votar en otros recintos electorales, motivo por el que pidieron que se instalen mesas de tránsito fuera del recinto pero las misma no llegaban.

Ahora las internas reclaman certificados de impedimento.

Desde el penal de San Pedro, reportaron que apenas a medio día se instalaron cuatro mesas en las que debieron votar 1.700 reos habilitados.

Fuente: Pagina Siete