14 arremetidas de la OEA contra Evo y las elecciones de octubre

A continuación están los principales dichos de Almagro:

1 Sí, hubo un golpe de estado en Bolivia. Ocurrió el 20 de octubre, cuando se cometió el fraude electoral, que tenía como resultado el triunfo del ex presidente Evo Morales en primera vuelta. El tribunal electoral, de adjudicar el triunfo en primera vuelta, era pretender perpetuarlo en el poder, de forma ilegítima e inconstitucional.

2 Era quedarse en el poder, arrebatándolo en una de las peores situaciones: robándose una elección. Era robarle la soberanía al pueblo

3 Debe continuar la investigación de las responsabilidades de este autogolpe, hoy claramente marcadas hacia el órgano electoral.

4 ¿Quién de ustedes, acá, está a favor de los fraudes electorales?. ¿quién de ustedes está a favor de que se roben elecciones?, ¿quién de ustedes está favor de esta forma de autogolpes?

5 Es el horror de los horrores, es el despropósito de los despropósitos. Que se arrojé el legado político del primer presidente indígena de Bolivia por la borda de un autogolpe, duele en el alma.

6 La vergüenza no es de la OEA, que descubre un fraude electoral, es de aquellos que lo cometieron. La vergüenza no es de la OEA, que hace un informe técnico irrefutable, es de aquellos que quisieron burlar al pueblo. La sangre en las manos es de aquellos que cometieron el fraude electoral.

7 La OEA no dio un golpe de estado, dieron golpe de Estado quienes se robaron la elección declarando un triunfo en primera vuelta.

8 No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar la soberanía. No se le puede pedir a un pueblo que se deje robar el poder.

9 No puede haber un proceso que le cueste a Bolivia muertos, heridos y sufrimiento. El odio transformado en violencia tiene un costo muy alto para el pueblo y debe ser detenido inmediatamente.

10 Debemos destacar que el señor Evo Morales llama al golpe: cívico policial (…), lo cual expresamente quiere dejar afuera al Ejército. Quiere dejar claro, que no fue la acción de esa fuerza lo determinante en su renuncia.

11 Rescatamos el deseo de Evo Morales de contribuir a pacificar el país con su renuncia, debemos atenernos a los a los documentos y debemos ser consistentes al respecto. Cuando se dice otra cosa y se invoca una responsabilidad Más allá de la propia carta de renuncia, no se está siendo claro, no se está siendo precisos. Se procura distorsionar. No es admisible

12 Bolivia debe continuar su proceso institucional, porque como todas las acciones cívicas espontáneas, este poder no ha sido tomado. Son necesarias hoy instituciones con legitimidad. Hoy, más que nunca, será lo que el proceso constitucional diga; nada debe ser fuera del mismo.

13 Una cosa más, tan importante como las anteriores: la reelección no es un derecho humano. Lo hemos repetido durante cuatro años, sin embargo, tuvimos que terminar aplicando los nefastos precedentes al respecto, por ser la práctica hasta ese momento. Nos hemos pronunciado en su contra y continuaremos haciéndolo.

14 Las negociaciones que encabezamos (…), así como el envío de la auditoría fueron revisadas por esta secretaría general procurando que la misma fuera vinculante o integral, una argumentación hasta ahora definitivamente irrefutable de los auditores en todos los términos, que nos da la evidencia de un fraude generalizado prácticamente en todas las etapas del proceso electoral.

Apuntes

Para Evo Morales

Evo Morales aseguró que lo que se dio es un golpe “cívico – político – militar”.

* “Ustedes saben, el 21 de octubre de este año empezó el golpe de Estado con la quema de los tribunales electorales, de actas de sufragio; comenzaron esa noche interviniendo autoridades (…). Esta vez ha habido un golpe cívico político policial que lo sepa el pueblo boliviano”, sostuvo el 0 de noviembre al presentar su renuncia verbal.

Anuncian un retorno

Morales dijo que “la lucha no termina” y que como primer Presidente indígena tiene la obligación de pacificar Bolivia.

García aseguró que habrá un retorno: “A quienes están robando el voto, porque nos han robado el voto, que su ambición, su egoísmo y su violencia no destruyan Bolivia. Al pueblo boliviano, que siempre vamos a estar a su lado. Y vamos a cumplir la sentencia de Tupac Katari: volveremos, volveremos y seremos millones”.

Desde afuera

Luego de la renuncia, los aliados de Morales dieron sus posturas:

* Venezuela: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, repudió categóricamente el «golpe de Estado» que, según denunció, sufrió Morales.

* Cuba: El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que «el mundo se debe movilizar por la vida y la libertad de Evo».

* Argentina: Para Alberto Fernández, presidente electo de Argentina, este «quiebre institucional en Bolivia es inaceptable», aunque llamó a «escoger cuanto antes, en elecciones libres e informadas, a su próximo Gobierno».

* Brasil: También el recién liberado expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien convivió en el poder con Morales y es otro de sus principales defensores, dijo: «Se vio obligado a renunciar. Es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sepa cómo vivir con la democracia y la inclusión social de los más pobres», denunció en Twitter.

Fuente: https://www.opinion.com.bo