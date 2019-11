Áñez deja al TCP ampliación de su mandato y garantiza continuidad del proceso contra Evo

La presidenta transitoria sostiene que el ente constitucional deberá ver si es pertinente o no que permanezca en el poder. Ratifica que no se permitirá que los hechos de “sedición” queden impunes

La presidenta transitoria, Jeanine Áñez, dijo este lunes que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinará si es pertinente o no que permanezca en el cargo más allá del 22 de enero, cuando debería concluir su actual mandato.

“Será el Tribunal Constitucional el que se pronuncie si es pertinente o no, mientras tanto nosotros estamos abocados a avanzar”, dijo la autoridad a periodistas en puertas de Palacio Quemado.

“Yo no me atrevo a hablar ahora de ampliación de mandato, eso no me corresponde», enfatizó.

La Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales establece que la actual jefa de Estado dejará de ejercer sus funciones 20 días después de que se elija al nuevo mandatario de la nación.

Áñez también aseguró la continuidad del proceso penal que el Gobierno inició contra el expresidente Evo Morales, por sedición y terrorismo, producto de un audio en el que se lo escucha coordinar, desde su asilo en México, el cerco a las ciudades.

“Entiendo que el proceso (contra Evo Morales) va a continuar, que el ministro de Gobierno prometió hacer una investigación seria. Ha habido muchos actos sediciosos y ese video que se muestra ha sido de terror (…) Hay una investigación en curso y aquí nosotros no vamos a dar impunidad a nadie”, acotó.

​