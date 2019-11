Arzobispo pide humildad y menos soberbia para solucionar el conflicto

Jesús Juárez, arzobispo de Chuquisaca. CORREO DEL SUR

El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez, que asistió a la plaza para bendecir a la delegación que viaja a La Paz para reforzar la movilización pidió apaciguar los ánimos y actuar con humildad y sencillez antes que con soberbia para buscar soluciones al conflicto.

Sobre la invitación del Gobierno a dialogar con los cuatro partidos más votados en las elecciones, dijo que la Iglesia católica nunca fue mediadora sino facilitadora y a nivel de la Conferencia Episcopal estudiará la invitación del Presidente y hará conocer su posición.

Juárez que fue obispo de El Alto y testigo de los conflictos de la Guerra del Gas en 2003, aseguró que la decisión de la Policía de replegarse y de las Fuerzas Armadas de no salir a las calles, son «mensajes de un No a la violencia, sí al entendimiento, de tender puentes de diálogo, de acercamiento no alejamiento».

Abogó por que la sencillez y la humildad triunfen sobre el orgullo y la soberbia, y convocó a apaciguar los ánimos y buscar la unidad y no en enfrentamiento.

Fuente: https://correodelsur.com