Atención del pliego de las organizaciones sociales para pacificar el país reporta un avance de 70%

domingo, 24 de noviembre de 2019 · 14:36

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

ABI / La Paz

La atención al pliego de 13 puntos que presentaron las organizaciones sociales al Gobierno tiene un avance de 70%, según coincidieron el domingo el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, y el principal dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

«Lo esencial creo que ya se avanzó, yo creo que podemos estar hablando de un 70 por ciento de avance de concertación y solamente faltarían algunos aspectos que son de carácter formal y no creo que haya inconvenientes», dijo Justiniano a los periodistas.

Ayer, dirigentes de las organizaciones sociales que forman el Pacto de Unidad encabezado por la Central Obrera Boliviana (COB) justificaron ante el Gobierno un pliego petitorio de 13 puntos, encuentro que se realizó en Palacio Quemado de la ciudad de La Paz, y que ingresó en cuarto intermedio hasta las 17:00 de esta jornada.

Justiniano calificó esa reunión, que se extendió hasta la madrugada del domingo, de «exitosa», y dijo que se pretende alcanzar el 100% de la atención de las demandas para terminar con la firma de un documento que garantice la pacificación del país.

Explicó que se espera que el proyecto de ley que reafirma el ejercicio de los derechos y garantías del pueblo boliviano sea analizado en la Cámara de Senadores en las siguientes horas y afirmó que no se trata de una ley de «impunidad».

«En el pleno del diálogo de ayer dijimos ¿están ustedes de acuerdo de que exista impunidad? y todos al unísono dijeron no, por tanto, de ninguna manera esa ley generará ninguna impunidad», agregó.

Asimismo, aclaró que en el caso del «fuero sindical» no alcanza a los delitos de sedición, terrorismo y organización criminal, por lo tanto, no pueden ampararse en ese beneficio y justificar que no existe posibilidad de procesamiento.

Por su parte, Huarachi coincidió con Justiniano sobre el avance de la atención de su pliego petitorio, que se encuentra en un 70%.

Manifestó que uno de los puntos era de convocar a unas nuevas elecciones y «ya se promulgó la ley corta», también el nombrar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la brevedad posible, tema que también «está superado».

Huarachi aseguró que un «duro debate» se dio sobre la abrogación del Decreto 4078 que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas (FFAA) en caso de «legítima defensa o estado de necesidad», la que quedó en «tapete» con la posibilidad de derogar esa norma y modificar un artículo.

«A nuestro juicio, hay responsabilidad compartida porque finalmente las empresas públicas estratégicas son también patrimonio de todos los bolivianos y eso hay que cuidar», dijo.

Fuente: paginasiete.bo