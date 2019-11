Bloqueadores establecen horarios para que la gente circule a pie por el puente de Yapacaní

Santa Cruz, 18 de noviembre, eju.tv.- En el séptimo día de conflictos en Yapacaní los bloqueadores establecieron horarios para que las personas puedan salir del municipio.

Los pobladores ya se encuentran desesperados debido a la escasez de frutas, verduras y otros enseres en el lugar, por ello deben salir a buscar alimentos a otros municipios o comunidades, deben hacerlo a pie y en horarios establecidos por los grupos afines al MAS.

Para los bloqueadores no hay distinción, no les importa si están enfermos, si son mujeres embarazadas o adultos mayores, todos deben circular de la misma forma, no hay consideraciones. Un adulto mayor cuenta con respiración acelerada que debe recorrer todo el puente y luego dirigirse a Montero para poder comprar su insulina, ya que sufre de diabetes, con 81 años debe además pasar por una gran cantidad de alambres de púas para poder salir de Yapacaní.

Por su parte la policía también cumple con su trabajo de vigilancia, en el ingreso de Santa Fe, realizan a todas las personas que lleven bolsas o cualquier artefacto sospechoso.

