Bolivia está por perder la sede del Sub-15, por la convulsión política en el país

La Conmebol, que cuida al detalle la seguridad de los torneos, con mayor razón se va a fijar en el Sub-15, tratándose de futbolistas adolescentes.

Bolivia está por perder la sede del Sub-15

Labores. Maquinaria pesada en el estadio de Warnes cuando el trabajo era normal. Foto: FBF

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

A menos de dos semanas de su inicio, la disputa del Campeonato Sudamericano Sub-15 en Bolivia, del 23 de noviembre al 8 de diciembre próximos, corre el riesgo de cancelarse debido a que, por la crisis social y política que atraviesa el país, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está por revertir la sede.

La Conmebol hace un seguimiento de lo que ocurre en Bolivia desde hace casi tres semanas y, preocupada por la situación ante la proximidad del certamen, ha remitido una nota a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) preguntando si están dadas las condiciones para que se pueda llevar a cabo la cita.

Como está el panorama, la FBF no ha podido dar una precisión y en su respuesta ha solicitado se le permita contar con unos días más antes de dar la comunicación oficial, con la esperanza de que la situación en el país se normalice.

El tema es más difícil ya que Santa Cruz y Warnes, las ciudades elegidas como sede para el menor de los torneos sudamericanos, están en la región más afectada por el paro cívico y, entre otras cosas, no se ha podido avanzar en el ritmo proyectado de los trabajos de acondicionamiento de los estadios Ramón Tahuichi Aguilera y el Samuel Vaca, respectivamente.

Al torneo deben asistir las 10 selecciones de la Conmebol, más las invitadas europeas Bélgica y Polonia.

La Confederación acaba de retirarle a Santiago de Chile la sede de la final de la Copa Libertadores de América entre River Plate y Flamengo, programada para el 19 de este mes, debido a que por la convulsión social en ese país no existen las garantías de seguridad, y la trasladó a la capital peruana Lima.

“Es poco probable que ratifique a Bolivia al menos para estas fechas”, dijo una fuente de la FBF, admitiendo que la entidad no está, en este momento, en condiciones de garantizar el desarrollo normal del campeonato.

En Santa Cruz, día que pasa, las medidas son más radicales y desplazarse es casi imposible. Los clubes cruceños del fútbol profesional boliviano han tenido dificultades todo este tiempo, algunos no han podido ni siquiera reunirse para trabajar.

La Conmebol, que cuida al detalle la seguridad de los torneos, con mayor razón se va a fijar en el Sub-15, tratándose de futbolistas adolescentes.

“La FBF quiere que se juegue el certamen porque ha cumplido con todos los pasos referidos a la organización y los requisitos, pero la situación del país es algo que no está en nuestras manos. La dirigencia tiene la esperanza de que la solución llegue pronto y no se afecte el desarrollo del certamen. No nos han dado plazo final, pero hay que tomar decisiones lo antes posible”, declaró Freddy Téllez, director general ejecutivo de la FBF.

Varias de las selecciones que asistirán al Sudamericano comenzaron sus concentraciones esta semana y algunas se aprestan a aterrizar en Bolivia una semana antes del inicio del certamen, pero todo se puede caer.

Mañana se reunirá en Asunción del Paraguay el Consejo de Presidentes de la Conmebol. Si bien en su agenda no está el tema del Sudamericano Sub-15, probablemente se lo trate como excepción por lo que ocurre en el país.

El presidente de la FBF, César Salinas, dijo hace una semana que la Conmebol está al tanto de lo que ocurre y desde entonces ésta realiza un monitoreo permanente.

Los datos

Trabajo a medias

Las obras de refacción en el estadio Samuel Vaca se desarrollan de forma intermitente. La pasada semana no hubo movimiento de maquinaria pesada por el paro.

La más chica

La Sub-15 es la categoría menor de selecciones. La Conmebol es la única de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA que organiza una competencia para esta edad.

Desde 2004

El Sudamericano Sub-15 comenzó en 2004. La cita que está programada para que se realice en Santa Cruz y Warnes será la novena. Por ahora es la cuarta organizada por Bolivia.

La Razón / Jorge Asturizaga / La Paz