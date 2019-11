Camacho: Voy a La Paz con una biblia en mi mano derecha y la carta de renuncia en mi mano izquierda

Muy seguro de lograr su objetivo, el presidente del Comité pro Santa Cruz anunció en su discurso en el Cabildo de la Unión, que mañana llegará hasta El Alto y bajará hasta la Plaza Murillo para entregar a Evo Morales la carta para que renuncie a la Presidencia de Bolivia.

“No estoy yendo con las armas, voy con la fe y esperanza. Con una biblia en mi mano derecha y una carta de renuncia en mi mano izquierda”, manifestó Camacho.

El líder cívico realizó esta afirmación, cuando el Cabildo le autorizó entregar la carta de renuncia que prepararon para Morales.

Camacho recordó que cuando Evo asumió su mandato aseguró que no existiría un solo muerto en su gestión e hizo memoria de las muertes en Montero de Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas, cuyos autores serían afines al MAS.

«Estas dos víctimas de sus declaraciones fueron provocadas por militantes activos de su partido político. Estas dos últimas víctimas fueron las que motivaron la solicitud de renuncia», señaló Camacho.

Dirigiéndose a Morales, Camacho señaló que la pacificación está en sus manos. «Mire las calles, los movimientos sociales le piden que renuncie por el bien del país, somos un movimiento pacífico ciudadano, queremos darles la paz sin levantar una sola arma”, aseguró.

El objetivo de Camacho es llegar mañana a La Paz y bajar hasta la Plaza Murillo en una multitudinaria marcha acompañado de movimientos cívicos y sociales de donde aseguró ‘no se moverá, hasta lograr la firma de renuncia’.

“No tengo problemas que allá se tome mi vida o libertad, no olvidemos que Santa Cruz tiene que estar fuerte, tiene que tomar las calles”, señaló. “Les aseguro que Dios me va a traer con la carta firmada y estaremos de rodillas, dándole gracias a Dios. Solo les pido aguantar un poco más”, concluyó.

EL DEBER / Gustavo Fernando Jimenez