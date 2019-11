Carta del padre de Camacho a los empresarios

Santa Cruz.- El empresario, Jose Luis Camacho Parada, padre del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, envió una misiva al presidente de la CEPB, Luis Barbery Paz y al presidente de la Cainco, Fernando Hurtado Paz.

José Luis Camacho Parada

Santa Cruz, 7 de noviembre de 2019

Señores:

Luís Barbery Paz

Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

Fernando Hurtado Paz

Presidente de la Cámara Departamental de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz.

Estimados Señores:

Como empresario boliviano me dirijo a ustedes para demandarles una actitud militante en la defensa del derecho de todo ciudadano de expresar sus ideas libremente sin tener temor a represalias de ninguna naturaleza de parte de terceros, incluyendo entre estos, a las autoridades locales o nacionales de nuestro país.

Frente a la posición asumida por mi hijo Luís Fernando Camacho Vaca, en su condición de presidente del Comité Pro-Santa Cruz, en defensa de la democracia y la libertad de los bolivianos, estamos sufriendo un ataque sin cuartel a todas las empresas en las que mi familia y sesenta accionistas participan, al igual que otras empresas que también sufren agresiones, estos hechos son del conocimiento público y, por lo tanto, ustedes no pueden alegar ignorancia.

He sido presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de la Federación Departamental de Empresarios Privados de SCZ y de la propia CAINCO. Por ello, debo expresarles mi sorpresa y mi profunda decepción porque las instituciones que hoy dirigen ustedes no defienden los intereses legítimos de las empresas del Grupo Nacional Vida. Estamos ante un artero embate gubernamental, con muchas acciones que no sólo nos perjudican, sino que significan un daño a nuestros clientes e incluso sufrimos la amenaza de destrucción de los inmuebles donde funcionan nuestras oficinas.

Tengo la certidumbre de que no se puede mantener indiferencia ante esta situación, so pena de caer en un silencio cómplice. Esto me obliga a hacer conocer públicamente el texto de esta nota, para condenar la inoperancia de entidades que fueron bastiones de la libre iniciativa y defensoras de la libertad.

Con este desagradable motivo, les saludo atentamente

José Luis Camacho Parada

