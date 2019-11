César Salinas: «No es serio pedir que no haya descensos»

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol cree que si acaba la convulsión social el torneo debe continuar como está el reglamento

El presidente de la FBF, César Salinas, considera que la temporada debe terminar con equipos que reciban premio y castigos, tal como reza la convocatoria que se aprobó al inicio.

De ahí es que califica de falta de seriedad la propuesta de aquellos representativos que piden que se anule el descenso, tomando en cuenta que si esto sucede van a vulnerar una reglamentación.

“Obviamente hay un interés natural de los que están comprometidos con el descenso y que ahora piden que se lo anule. No es correcto y no es serio poner como excusa los problemas sociales en el país para no jugarlo. Si fuera así qué le respondemos al fútbol aficionado (ANF) y a la televisión. Al final de cuenta es la propuesta de la Federación, pero los clubes son los que tienen la última palabra”, dijo.

Sobre los entredichos que se registraron en la reunión, especialmente con Carlos Blanco aclaró que solo pidió apego a las normas del campeonato.

“El presidente de Destroyers habla de solidaridad con los equipos que están abajo en la tabla, pero sin apegarse a la norma. En un campeonato profesional en el que hay una convocatoria aprobada por los catorce clubes, no está la palabra solidaridad. Y no es por ser frío o malo, pero en cualquier campeonato del mundo hay apego a la norma se esté o no en crisis”, sostuvo.