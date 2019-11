Clubes cruceños piden para mañana consejo superior en Santa Cruz

Consideran que es vital una reunión para discutir el futuro del campeonato. El presidente de Destroyers calificó de tirano al titular de la FBF.

Los seis clubes cruceños de la División Profesional pidieron al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, que la reunión de consejo superior no se postergue y que mañana se la haga en Santa Cruz.

El dato lo confirmó Carlos Blanco, presidente del club Destroyers, quien participó de una reunión que sostuvieron esta mañana con representantes de Blooming, Oriente Petrolero, Guabirá, Royal Pari y Sport Boys.

“Nuestra petición tiene razón de ser porque hay muchos temas por debatir y contamos con escaso tiempo para definir el futuro de lo que resta de la temporada”, dijo el titular destroyano.

Blanco sostiene que elegir la capital cruceña como sede de la referida cita es lo más saludable, tomando en cuenta que resulta más económico que esto ocurra dado que en Santa Cruz viven, aparte de los delegados de seis clubes, el presidente de la División Profesional (Robert Blanco), un miembro de la comisión técnica (Lázaro Ferreira) y una directora de la FBF (Lilí Rocabado).

“Lo que no puede hacer Salinas es postergar una reunión que muy bien puede hacerse en Santa Cruz, pese a los conflictos sociales que hay en el país. Tiene que darse porque estamos cansados de que se comporte como un tirano. Que renuncie si no tiene capacidad para conducirnos y escucharnos. Él se debe a los clubes y no los clubles a él”, puntualizó.