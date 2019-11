Colegio Médico de La Paz denuncia que afines al MAS hirieron a 15 galenos y pide garantías para hospitales

Larrea denuncia que afines al MAS hirieron a 15 médicos y pide garantías para hospitales

El Colegio Médico determinó que los hospitales solo atenderán las unidades de emergencias, hasta que el Gobierno no dé garantías a los nosocomios.

Luis Larrea, representante del Colegio Médico de La Paz. Foto de Archivo. (Internet)

Momento en el que grupos afines al MAS agreden a los médicos. Foto: Captura / RRSS

La Paz, ANF.- El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, denunció que 15 médicos resultaron heridos en el “ataque” de un grupo de afiliados a las Bartolinas Sisa y Ponchos Rojos, organizaciones sociales afines al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al personal médico y de salud del Hospital Obrero que bloqueaba en la avenida. Pidió garantías para los hospitales al Gobierno y dijo que hasta que ello ocurra atenderán solo emergencias.

“Han entrado al hospital las Bartolinas y los Ponchos Rojos y es algo que no lo podemos tolerar, ni en época de guerra se entra a los centros de salud, esos se respetan. Por tanto, la decisión que se está tomando a nivel departamental que si no tenemos garantía en los hospitales no vamos atender y solo se va atender las unidades de emergencia por culpa del MAS”, afirmó a radio Fides el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, durante una marcha que reprochaba ese acto.

De acuerdo con un video que circuló en redes sociales, en el que se ve a un grupo de afines al MAS que con palos comienzan a agredir a los médicos bloqueaban la avenida en Brasil, en el marco del paro indefinido.